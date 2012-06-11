تحقيق مع وزير التجارة الأمريكي جون برايسون لتسببه بحوادث سير

مصدر الصورة AP Image caption ذكرت الشرطة أنها لم تعثر على ما يشير إى أن الوزير الأمريكي كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات

كشفت الشرطة الأمريكية أن تحقيقا جارٍ الآن مع وزير التجارة الأمريكي، جون برايسون، على خلفية تسببه بحادث سير عُثر عليه على أثره فاقدا الوعي وراء مقود سيارته.

وقالت الشرطة إن ثلاثة حوادث اصطدام للسيارات وقعت السبت بالقرب من مدية لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا بعد أن خضع برايسون لعلاج من جروح كان قد أُصيب بها، وإن لم تشكل خطرا حقيقيا على حياته.

كحول ومخدرات

وذكرت الشرطة أنها لم تعثر على ما يشير إى أن الوزير الأمريكي كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات لدى وقوع الحادث، كما أنه لم يتم بعد توجيه أي تهم إليه.

يُذكر ان برايسون، وهو رئيس سابق لشركة إديسون إنترناشيونال، يشغل منصبه الحالي منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيان صحفي مشترك صادر عن كل من شرطة سان غابرييل وشرطة مقاطعة لوس أنجليس أن التحقيقات الأولية قد أظهرت أن برايسون هو من تسبب بحادث الاصطدام الأول.

وأضاف البيان أن برايسون صدم سيارته من نوع ليكزاس بسيارة بويك كان سائقها ينتظر مرور القطار على تقاطع سكة حديدية مع إحدى الطرقات في سان غابرييل.

وقال البيان إن برايسون تحدث إلى الأشخاص الذكور الثلاثة الذين كانوا في السيارة التي صدمها بسيارته وأصابها بأضرار طفيفة دون أن يتسبب بجروح خطيرة لركابها.

ويبدو أن برايسون صدم السيارة المذكورة للمرة الثانية لدى مغادرته لموقع الحادث. إلا أن سيارة البويك لحقت به، وأبلغ الأشخاص الثلاثة التي كانوا بداخلها الشرطة بملابسات الحادث وطلبوا المساعدة للتحقيق مع برايسون بشأنه.

حادث آخر

وبعد دقائق فقط من وقوع حادث الاصطدام الأول، تورط برايسون بحادث اصطدام آخر مع سيارة من نوع هوندا بينما كان يعبر إلى روزميد المجاورة، حيث وُجد وحيدا فاقدا الوعي وراء مقود سيارته.

وقال مسؤولون قانونيون في سان غابرييل إن الشرطة تحقق مع برايسون بتهمة ارتكاب جناية صدم سيارة والهروب من موقع الحادث قبل الإبلاغ عنه (أي ضرب وهرب).

وأشارت الشرطة إلى أن كافة الأطراف الضالعة في الحادث تتعاون مع المحققين، موضحة أن برايسون كان يخضع قبل الحادث لعلاج من "وضع طبي" لم يتم الكشف عنه.