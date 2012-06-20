باكستان تلقي القبض على قائد "مهم" في القاعدة

Image caption تأتي عملية الاعتقال في اطار حملة السلطات الباكستانية للقضاء على "القاعدة" في البلاد

قالت مصادر عسكرية باكستانية الاربعاء انها اعتقلت قائداً مهماً في تنظيم القاعدة يدعى نعمان مزيش خلال عملية قرب الحدود الايرانية.

واضافت المصادر ان مزيش- وهو فرنسي من اصل جزائري - الذي اوقفته اجهزة الاستخبارات المحلية مقرب من المسؤول الكبير في تنظيم "القاعدة" يونس الموريتاني المعتقل في باكستان.

ويعتقد أن لمزيش صلات بجماعات متشددة متمركزة في أوروبا وتقول تقارير اعلامية إنه قد يكون لعب دورا في هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة.

وتحقق اجهزة الاستخبارات الباكستانية مع مزيش.

وتأتي عملية الاعتقال في اطار حملة السلطات الباكستانية للقضاء على "القاعدة" في ظل توتر يخيم على العلاقات الباكستانية – الاميركية لاسيما بعد عملية قتل اسامة بن لادن في ابوت آباد العام الماضي التي نفذتها قوات المارينز من دون علم الاستخبارات الباكستانية.

ومن اسباب التوتر بين البلدين ايضا، مقتل 24 جندياً باكستانيا جراء غارة اميركية على المنطقة في تشرين الثاني /نوفمبر مما ادى الى اتخاذ باكستان خطوات حاسمة قضت بوقف الامدادات الاميركية لقوات الناتو في افغانستان.