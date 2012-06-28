نيجيريا: مقتل 17 مسلحا في هجمات على مراكز للشرطة

مصدر الصورة AFP Image caption يلقي باللائمة في معظم الهجمات على جماعة بوكو حرام

قال الجيش النيجيري يوم الأربعاء إنه قتل 17 ممن يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون في معارك في مدينة كانو شمالي البلاد وإن المتشددين قتلوا شرطيا رميا بالرصاص.

وبلغت الحصلية الاجمالية للقتلى في هذه الهجمات التي نفذت مساء الثلاثاء في ثلاث مدن واستهدفت خمسة مراكز للشرطة وسجنا في مدينة كانو شمالي نيجيريا، 27 شخصا.

وقال قائد شرطة ولاية كانو ابراهيم ادريس "قتل رجالنا سبعة عشر متطرفا(في كانو). فقدنا عريفا في الشرطة".

واستخدمت في الهجمات البنادق والمتفجرات. ويلقي باللائمة في معظم الهجمات على جماعة بوكو حرام الإسلامية التي بدأت انتفاضة ضد حكومة الرئيس جودلاك جوناثان في عام 2009.

وقال ادريس ان ثلاثة مشتبه بهم اعتقلوا واستجوبوا، فيما ضبطت الشرطة 14 قنبلة يدوية وبنادق وذخائر وآليات.

وقال سكان انهم سمعوا اطلاق نار غزير وانفجارات على مقربة من مركز آخر للشرطة في مدينة دماتورو شمال شرقي نيجيريا حيث وقعت ايضا في الفترة الاخيرة مواجهات بين قوات الامن ومسلحين.

يذكر ان 98 قتيلا سقطوا في هجمات استهدفت كنائس في مدينة كادونا الاسبوع الماضي.