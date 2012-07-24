شركة بريتش بتروليم تمد إسرائيل بالغاز الطبيعي المسال

مصدر الصورة BP Image caption شركة بريتيش بيتروليوم

اعلنت شركة بريتيش بيتروليوم "بي بي" للطاقة انها ستزود شركة الكهرباء الاسرائيلية بحاجتها من الغاز الطبيعي المسال دون ان توضح المزيد من التفاصيل.

واوضحت مصادر مطلعة على الصفقة بين إسرائيل والشركة ، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الشركة ستمد إسرائيل بشحنتين من الغاز المسال شهريا بدءا من ديسمبر/ كانون الأول المقبل ولمدة خمسة أشهر.

وكانت إسرائيل تحاول تامين امدادات الغاز الطبيعي من مصدر اخر بعدما ألغت مصر عقد تصدير الغاز الى تل ابيب لعدم التزامها ببنوده حسب ما اعلنت القاهرة قبل عدة اشهر.

ومن المفترض ان تنقل شركة "بي بي" شحنتي غاز شهريا الى حاويات عائمة تجهزها اسرائيل حاليا. ومن المقرر أن ينتهي العمل فيها خلال اربعة اشهر حيث تستقبل هذه الحاويات شحنات الغاز المسال من الناقلات البحرية ، تم تحولها إلى غاز طبيعي مرة أخرى، قبل تعبئته او نقله في انابيب ضخ الغاز الى العمق الاسرائيلي.

وكانت اسرائيل قد وقعت عقد انشاء وحدة الحاويات العائمة مع شركة ميكوبري الايطالية في اكتوبر/ تشرين الثاني الماضي بقيمة 140 مليون دولار.