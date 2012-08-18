العراق: مقتل محافظ ديالى في حادث سير

اعلن في العراق عن مقتل هشام الحيالي محافظ ديالى وابنه في حادث سير يوم السبت.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المستشارة الاعلامية لمكتب المحافظ قولها إن "المحافظ وابنه قتلا في حادث سير وقع على الطريق الى السليمانية. وقد اصيبت زوجته وابنتاه بجروح في الحادث."

واضافت المستشارة إن زوجة الحيالي وابنتيه نقلن الى مستشفى بعقوبة العام لتلقي العلاج.

يذكر ان الحيالي عضو في الحزب الاسلامي العراقي الذي هو جزء من القائمة العراقية، وقد عين محافظا لديالى في وقت سابق من العام الحالي.

وتعتبر ديالى واحدة من اكثر المحافظات العراقية تأثرا باعمال العنف، وهي تشهد تفجيرات واغتيالات بشكل مستمر.