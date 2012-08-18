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العراق: مقتل محافظ ديالى في حادث سير

آخر تحديث:  السبت، 18 أغسطس/ آب، 2012، 20:06 GMT
بعقوبة

تشهد ديالى اعمال عنف بشكل مستمر

اعلن في العراق عن مقتل هشام الحيالي محافظ ديالى وابنه في حادث سير يوم السبت.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المستشارة الاعلامية لمكتب المحافظ قولها إن "المحافظ وابنه قتلا في حادث سير وقع على الطريق الى السليمانية. وقد اصيبت زوجته وابنتاه بجروح في الحادث."

واضافت المستشارة إن زوجة الحيالي وابنتيه نقلن الى مستشفى بعقوبة العام لتلقي العلاج.

يذكر ان الحيالي عضو في الحزب الاسلامي العراقي الذي هو جزء من القائمة العراقية، وقد عين محافظا لديالى في وقت سابق من العام الحالي.

وتعتبر ديالى واحدة من اكثر المحافظات العراقية تأثرا باعمال العنف، وهي تشهد تفجيرات واغتيالات بشكل مستمر.

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