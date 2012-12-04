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قادة الصين الجدد: لا للبذخ...لا للبهرجة

آخر تحديث:  الثلاثاء، 4 ديسمبر/ كانون الأول، 2012، 15:38 GMT
الصين

انتخب الحزب الشيوعي قيادة جديدة الشهر الماضي

قال الاعلام الصيني إن اعضاء المكتب السياسي الجديد للحزب الشيوعي قرروا التخلي عن مظاهر البذخ والبهرجة من اجل "البقاء على التصاق بالجماهير."

واتفق اعضاء المكتب السياسي الـ 25 على الامتناع من الآن فصاعدا عن استخدام السجاد الاحمر والزهور واللافتات في الزيارات الرسمية.

وقال القادة الجدد إنه سيمنع من الآن استقدام الصينيين المقيمين بالخارج بالحافلات الى المطارات عندما يزور بلدان اقامتهم مسؤولون صينيون بارزون.

وقالت وكالة سينخوا الصينية الرسمية للانباء إن المكتب السياسي قرر ايضا خفض الانفاق عن طريق الحد من تعداد الوفود التي ترافق المسؤولين الكبار في زياراتهم الداخلية والخارجية، وان تمتنع السطات عن اغلاق الطرق لافساح المجال للوفود الرسمية بالمرور وذلك من اجل عدم اقلاق راحة المواطنين.

وقرروا ايضا منع نشر التقارير الاخبارية التافهة التي تتحدث عن نشاطات المسؤولين.

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