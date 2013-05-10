الصين والهند تتغاضيان عن مواجهتهما الحدودية الأخيرة

Image caption اجتمع الوزيران في بكين

تغاضى وزيرا خارجية الصين والهند في اللقاء الذي جمعهما في بكين الخميس عن المواجهة الحدودية التي وقعت بين قوات بلديهما مؤخرا، وذلك في إشارة إلى أن الحادثة لن تقوض العلاقات بينهما.

وقالت الصين إن وزير خارجيتها وانغ يي قال لنظيره الهندي الزائر سلمان خورشيد في أجتماعهما الذي جرى في وقت متأخر من يوم الخميس غن الصين ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي تفاوضي للنزاع الحدودي بين البلدين.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء عن وانغ قوله إن الصين تريد للعلاقات الثنائية بين البلدين "أن تبلغ مستويات جديدة."

ومن المقرر أن يزور رئيس الحكومة الصينية لي كيشيانغ الهند في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان اتهام الهند الصين بانتهاك حدودها في الخامس عشر من الشهر الماضي قد أثار الشكوك حول امكانية ان تمضي زيارة لي قدما في موعدها.

وكان الجانبان قد سحبا قواتهما يوم الإثنين من المنطقة الحدودية المتنازع عليها.