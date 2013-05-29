انفجار بقطار يحمل كيماويات في أمريكا

Image caption كان القطار يحمل مواد كيماوية

اصطدم قطار شحن يحمل مواد كيماوية بحافلة في ولاية ميريلاند الأمريكية، ما تسبب في خروجه عن القضبان، ووقوع انفجار ضخم.

واشتعلت النيران في عدد من العربات، ما تسبب في تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بمكان الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة بالتيمور.

وأكدت مصادر طبية أن سائق الشاحنة نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقال كيفين كانتيز المدير التنفيذي في مقاطعة بالتيمور لبي بي سي إن 15 عربة في القطار انقلبت، مضيفا أن "قوة الانفجار بلغت نحو 300 ياردة (متر)."

وقال متحدث باسم شركة (سي إس إكس) للشحن إن القطار التابع لها كان محملا بمادة كلورات الصوديوم، الذي تصنفه إدارة النقل الأمريكية باعتباره مادة خطرة.

لكن رئيس إدارة الإطفاء بمقاطعة بالتيمور قال إن العربات التي اشتعلت فيها النيران لم تكن تلك التي تحوي كلورات الصوديوم.

كما أشار مسؤولون إلى أن المواد الكيماوية في العربات التي احترقت ليست سامة إذا تم استنشاقها.

وهذا هو ثالث حادث اصطدام كبير لقطارات في الولايات المتحدة خلال أسبوعين.