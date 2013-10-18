تقرير بريطاني: الدعاوى القانونية تلحق ضررا بالقوات المسلحة

  • 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2013

حذر تقرير مستقل صدر في بريطانيا من أن العدد المتزايد من القضايا القانونية المرفوعة ضد وزارة الدفاع يلحق الضرر بالقوات المسلحة البريطانية.

ويقول التقرير ان قضايا كثيرة تركز على تطبيق قانون حقوق الإنسان على أرض المعركة في العراق وأفغانستان، وان هذا الاتجاه يضعف بشكل خطير بريطانيا.

ووصف محامو حقوق الإنسان التقرير بانه منحاز قائلين ان القوات يحميها القانون.