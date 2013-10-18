تقرير بريطاني: الدعاوى القانونية تلحق ضررا بالقوات المسلحة
- 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2013
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حذر تقرير مستقل صدر في بريطانيا من أن العدد المتزايد من القضايا القانونية المرفوعة ضد وزارة الدفاع يلحق الضرر بالقوات المسلحة البريطانية.
ويقول التقرير ان قضايا كثيرة تركز على تطبيق قانون حقوق الإنسان على أرض المعركة في العراق وأفغانستان، وان هذا الاتجاه يضعف بشكل خطير بريطانيا.
ووصف محامو حقوق الإنسان التقرير بانه منحاز قائلين ان القوات يحميها القانون.