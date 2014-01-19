بوتين: لست متحاملا على المثليين بل وأعرف بعضهم

Image caption بوتين أكد أنه قام بتكريم مثليين في روسيا ولكن تقديرا لإنجازاتهم وليس ميولهم الجنسية

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قانون منع " الترويج للمثليين " في بلاده قبيل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي يستضيفها منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود.

وقال بوتين في مقابلة مع برنامج " اندرو مار شو" على بي بي سي 1 إنه "ليس متحاملا على المثليين" مؤكدا أن المثليين لم يتعرضوا لأي تفرقة سواء في العمل أو داخل المجتمع الروسي.

وأضاف بوتين قائلا " أنا شخصيا أعرف أناسا مثليين. ونتعامل بود. لست متحاملا بأي شكل من الأشكال".

وتطالب جماعات حقوقية مؤيدة للمثليين بمقاطعة الأولمبياد الشتوي.

وينص القانون المثير للجدل الذي أقره البرلمان في يونيو / حزيران الماضي على تغريم أي شخص يقدم معلومات عن المثلية الجنسية أو الاعتداء الجنسي على الأطفال لمن هم أقل من 18 سنة.

ويقول منتقدو القانون إن صياغته فضفاضة ويمكن أن تستخدمه السلطات حسبما ترى كما أنه يعني أن إقامة أي حدث عام للمثليين في روسيا أصبح مستحيلا.

وكان بعض زعماء الدول أعلنوا أنهم لن يحضروا دورة الألعاب التي ستقام في الفترة ما بين 7 و23 فبراير / شباط.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن أن الوفد الأمريكي المشارك في الأولمبياد سيضم شخصيات رياضية شهيرة معروفة بمثليتها.

تكريم المثليين

وقال بوتين لبي بي سي " إذا أردت معرفة موقفي الشخصي، سأقول لك إنني لا أهتم بميول الشخص الجنسية".

وأضاف بوتين أن هناك كثيرا من المشاهير مثل المغني البريطاني التون جون لديهم شعبية كبيرة في روسيا.

وأوضح قائلا " لقد كرمت عددا من المثليين في روسيا ولكن تقديرا للإنجازات التي حققوها وليس بسبب ميولهم الجنسية".

وتقول جماعات مؤيدة للمثليين إن هناك تصاعدا في الأعمال العدائية ضد المثليين في روسيا خلال السنوات الماضية كما أن الإشارة للمثلية في وسائل الإعلام الروسية إما منعدمة أو عدائية إذا وجدت.