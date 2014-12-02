"نكتة" تكلف الدكتور الفارادو 90 الف دولار

مصدر الصورة AP Image caption ادت مزحة الطبيب الى اخلاء مطار ميامي

اعتقد الطبيب مانويل الفارادو انه من المضحك ان يمزح مع موظفي الامن في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا الامريكية وان يقول لهم إنه يحمل متفجرات في حقيبة سفره.

ولكن موظفي الامن لم يجدوا ذلك مضحكا بالمرة، إذ امروا باخلاء المطار مما ادى الى الغاء العديد من الرحلات الجوية.

اما الفارادو البالغ من العمر 60 عاما، فاجبر على دفع غرامة تبلغ 90 الف دولار.

وقال محامي الفارادو إن موكله سيضطر لدفع مبلغ 89,172 دولار نتيجة "حماقة خاطفة ادت به الى الادلاء بما ادلى به."

وكان احد موظفي الامن قد وجه اسئلة امنية روتينية الى الطبيب قبيل صعوده طائرة متجهة الى العاصمة الكولومبية بوغوتا في الثاني والعشرين من اكتوبر / تشرين الاول الماضي، فما كان منه الا ان اجابه انه يحمل متفجرات C4 في حقيبته.

ورغم اعتذاره السريع وقوله للموظف إنه كان يمزح، لم ترق اجابته لسلطات المطار.

وقال محاميه إن موكله "يشعر بندم شديد، فلم يكن ينوي ان يخيف احدا. لقد ارتكب افدح خطأ في حياته."

وتوصل الفارادو الى اتفاق مع سلطات الادعاء يدفع يموجبه الغرامة مقابل ان تتنازل الاخيرة عن حقها في مقاضاته بتهمة اصدار تهديد بوجود متفجرات.

يذكر ان العقوبات المفروضة على الذين يصدرون تهديدات من هذا النوع قد شددت بشكل كبير عقب هجمات سبتمبر / ايلول 2001.