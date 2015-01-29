السجن 35 عاما لرقيب بسلاح الجو السعودي أدين باغتصاب صبي أمريكي

مصدر الصورة AP Image caption ظل العتيبي صامتا عند ظهوره أمام المحكمة في لاس فيغاس.

قضت محكمة أمريكية بالسجن لمدة 35 عاما على رقيب في سلاح الجو السعودي أدين باغتصاب صبي عمره 13 عاما في فندق في لاس فيغاس.

وظل مازن العتيبي، 25 عاما، محدقا في الأرض عند ظهوره في المحكمة، بينما كانت والدة الصبي تتهمه بتدمير حياة ابنها.

وظل العتيبي صامتا عند ظهوره أمام المحكمة في لاس فيغاس الأربعاء، كما أنه لم يدل بشهادته أمام المحكمة عند نظرها في القضية في اكتوبر/تشرين الأول عام 2013.

وأدانت المحكمة في عام 2013 العتيبي بتهم الخطف والسطو والأكراه والفجور والاعتداء الجنسي على قاصر في الواقعة التي حدثت ليلة رأس السنة عام 2012.

وكان العتيبي حينها يزور لاس فيغاس اثناء اقامته لفترة مؤقتة في قاعدة لاكلاند الجوية في ولاية تكساس الأمريكية.

واتهم ممثل الادعاء في القضية العتيبي باستدارج الصبي وكان عمره حينها 13 عاما إلى غرفة في فندق سيركس سيركس والاعتداء عليه جنسيا هناك.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم المحكمة ماري آن برايس قولها إن الحكم الذي أصدرته المحكمة غير قابل للعفو خلال فترة تطبيق العقوبة، وإنه سيظل قيد المراقبة حتى بعد إطلاق سراحه.

وأوضحت برايس أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد بشأن تهمة الإكراه وأجلت النطق بالحكم في هذه التهمة إلى جلسة مقررة الاثنين القادم.

وقال محامي الدفاع عن العتيبي دومنيك جينتيل إنه ينوي التقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بحقه.

وأقرت المحكمة أن الصبي ارتكب خطأ بطلب الماريوانا من العتيبي عندما كانا في رواق فندق سيركس سيركس بعد الفجر ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول 2012.

وكان العتيبي قدم إلى الولايات المتحدة لغرض التدريب في قاعدة كيسلر الجوية في بيلوكسي في الميسيسبي وقاعدة سان انتونيو- لاكلاند في تكساس.