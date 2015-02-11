مصدر الصورة Reuters Image caption من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في أيلول / سبتمبر المقبل

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مكالمة هاتفية للرئيس الصيني شي جينبينغ إلتزامه بالتوصل الى اتفاقية استثمارية جديدة من شأنها إعادة رسم خارطة العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس أوباما "كرر التزامه بالسعي للتوصل إلى إتفاقية شاملة وعالية المستوى للاستثمارات بين البلدين."

وأضاف المسؤولون "حث الرئيس أوباما الصين على مواصلة سيرها نحو إعتماد نمط من النمو الإقتصادي يعتمد على الإستهلاك ونحو سعر صرف لعملتها تقرره الأسواق."

يذكر أن الإتفاقية الإستثمارية المذكورة ما زالت قيد البحث، ولكنها قد تيسر التبادل التجاري بين أكبر إقتصادين في العالم."

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الصيني بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في أيلول / سبتمبر المقبل.

وناشد الرئيس الأمريكي نظيره الصيني "لبذل جهود حثيثة لتقليص الخلافات بين الجانبين حول القضايا المتعلقة بالأمن الألكتروني."

ويتهم أمريكيون الصين بالتورط في سلسلة من فضائح التسلل الألكتروني استهدفت مؤسسات حكومية وتجارية في الولايات المتحدة.