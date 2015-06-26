السماح بزواج المثليين في عموم الولايات الأمريكية

مصدر الصورة AFP Image caption بقي زواج المثليين غير قانوني في 14 والية حتى صدور القرار الأخير

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالسماح بزواج المثليين في عموم الولايات الأمريكية.

وسيتلو الرئيس الأمريكي باراك أوباما بيانا بهذا الخصوص الساعة الحادية عشرة بتوقيت الولايات المتحدة.

ووفقا لقرار المحكمة العليا لا يحق للولايات أن تمنع زواج المثليين، وبهذا سيصبح زواج المثليين مسموحا بمقتضى القانون في 50 ولاية أمريكية.

وسيترتب على حكم المحكمة العليا رفع الحظر عن زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد.

وكانت المحكمة قد ألغت في وقت سابق قانونا يحظر اعتراف الدولة بزواج المثليين في الولايات التي يُسمح فيها بتلك النوعية من العلاقات بين أبناء الجنس الواحد.

وتلى هذا حكم الإلغاء سلسلة من القرارات صدرت من محاكم الاستئناف الفيدرالية الإقليمية ترتب عليها تحول زواج المثليين إلى ممارسة شرعية معترف بها قانونا في عدة ولايات أمريكية.

وكانت 36 ولاية امريكية ومنطقة كولومبيا (العاصمة واشنطن) تعترف بزواج أبناء الجنس الواحد وتصدر تلك الولايات تراخيص لهذا النوع من الزواج.

مع ذلك، بقي زواج المثليين غير قانوني في 14 ولاية أخرى، حتى صدور القرار الاخير.