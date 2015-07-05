مقتل ثلاثة أشخاص في تفجير في أفغانستان

مصدر الصورة Reuters Image caption انسحبت قوات الناتو من البلاد، وبقى حوالي 12,500 من عناصر القوات الأمريكية لتدريب القوات الأفغانية المحلية.

قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم شرطي، وجرح 13 آخرين في انفجار قنبلة في مدينة قندهار بأفغانستان. وكان التفجير يستهدف نقطة تمركز للشرطة.

ووقع الانفجار قبيل موعد الإفطار. وقال المتحدث باسم حاكم قندهار إن دراجة بخارية "كانت محملة بالمتفجرات" فُجرت عن بعد قرب نقطة تمركز للشرطة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، الذي يأتي في ظل تصاعد موجة العنف في البلاد.

وشنت حركة طالبان عدة هجمات في أنحاء البلاد في أبريل/نيسان الماضي، استهدفت مقار حكومية وأجنبية.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، فإن هذه الهجمات حصدت الكثير من أرواح المدنيين. وبلغت حصيلة القتلى حوالي ألف مدني في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وكانت قوات حلف شمال الأطلنطي قد انسحبت من البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وبقي حوالي 12,500، أغلبهم من القوات الأمريكية، لتدريب أفراد القوات المحليين.