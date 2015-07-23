رفع السن الأدنى للزواج في اسبانيا من 14 الى 16 سنة

مصدر الصورة BBC World Service Image caption ارتفع سن الزواج تلقائيا في اسبانيا في الاعوام الاخيرة

قررت الحكومة الاسبانية رفع السن القانونية الأدنى للزواج من 14 الى 16 سنة، بعد أن كانت البلاد تتميز بأصغر سن للزواج في أوروبا.

قبل التعديل الأخير، كان بامكان الشبان والفتيات الاقتران وهم بسن الـ 14 طالما يحصلون على موافقة أحد القضاة، ولكن سن الزواج الآن اصبح متماشيا مع معظم الدول الأوروبية.

ويأتي التعديل بعد مضي أشهر فقط على رفع سن الرضا (بممارسة الجنس) من 13 الى 16 سنة.

وكانت الحكومة الاسبانية قد اعلنت عن نيتها بتعديل القانون في نيسان / أبريل 2013، ولكن التعديل لم يدخل حيز التنفيذ الا يوم الخميس.

ورحب مسؤولون من منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف) ومنظمات حقوق الاطفال في اسبانيا بالقرار.

وتقول صحيفة (ال بايس) الاسبانية إن 365 زيجة فقط لمن هم دون سن الـ 16 اجيزت في اسبانيا بين عامي 2000 و2014، ولم تجز الا 4 من هذه الزيجات في عام 2014.

ولكن في تسعينيات القرن الماضي، أجيزت 2678 زيجة لمن يعتبرون اليوم قاصرين، وفي الثمانينيات كان العدد 12,867.