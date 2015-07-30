تمارين عسكرية صينية روسية مشتركة في بحر اليابان

مصدر الصورة epa Image caption الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين

أعلنت الصين الخميس أن القوات البحرية والجوية الصينية ستجري تمارين عسكرية مع نظيرتيها الروسيتين في بحر اليابان، وذلك في خطوة لابد أن تثير قلق اليابانيين الذين يخوضون صراعا مع الصين حول جزر في بحر الصين الشرقي.

وتأتي هذه التمارين فيما تعزز الولايات المتحدة تعاونها العسكري مع حلفائها في آسيا ردا على ما يراه هؤلاء تمدد الصين وسعيها لوضع يدها على مساحات كبيرة من بحري الصين الشرقي والجنوبي.

وقال يانغ يوجون الناطق باسم وزارة الدفاع في بكين إن التمارين، التي ستجرى بين الـ 20 والـ 28 من آب / أغسطس المقبل، ستجري في خليج بطرس العظيم المقابل لميناء فلاديفوستوك الاستراتيجي الروسي في الشرق الأقصى وفي بحر اليابان.

وقال الناطق إن التمارين ستشمل تكتيكات مقاومة الغواصات والسفن، وإن طائرات مقاتلة ومدمرات وفرقاطات وسفن تموين صينية ستشارك فيها.

وأضاف يانغ أن الجانب الروسي سيشارك بسفن حربية وغواصات وطائرات مقاتلة.

كما سيشارك الجانبان بطائرات مروحية وجنود مشاة البحرية.