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بيعت لوحتا التسجيل الخاصتان بالسيارة الرئاسية التي اغتيل فيها الرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي في مدينة دالاس بولاية تكساس في عام 1963 بالمزاد بسعر 100 ألف دولار.

وباعت اللوحتين ذات اللون الأصفر واللتين تحملان الرقم GG-300 جين ووكر ابنة صاحب الورشة التي تولت تصليح السيارة - وهي من طراز لنكولن - عقب عملية الاغتيال.

واحتفظت هذه باللوحتين لعقود في مكتبتها ومن ثم في درج في مطبخها بعد ان عثر عليها والدها في مكب للقمامة ملحق بورشته في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو.

واشترى اللوحتين شخص رفض الافصاح عن هويته مهتم باقتناء ذكريات تلك الحقبة.

وجرى المزاد في مدينة دالاس.

مصدر الصورة AP Image caption اغتيل الرئيس جون كنيدي في دالاس في الثاني والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر 1963

مصدر الصورة AP Image caption وبعد يومين من ذلك، اغتيل قاتله لي هارفي أوزوالد

وبيعت في المزاد نفسه نسخة من قائمة الطعام للوجبة الأخيرة التي قدمت لركاب الدرجة الأولى على متن باخرة نقل الركاب الشهيرة تيتانيك قبيل غرقها في المحيط الأطلسي الشمالي في نيسان / ابريل 1912.

وبيعت النسخة بـ 118,750 دولار.