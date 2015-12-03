غارات جوية بريطانية على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا

النقاط الرئيسية
- بريطانيا تشن غارات جوية على مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.
- مجلس العموم البريطاني يوافق بأغلبية كبيرة على شن غارات ضد مواقع التنظيم في سوريا.
- صوت 397 عضوا في البرلمان لصالح قرار شن الغارات في سوريا، بينما رفضه 223 نائبا.
- رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقول عقب التصويت إن النواب اتخذوا القرار الصحيح لجعل بريطانيا أكثر أمنا.
- الولايات المتحدة، التي تقود تحالفا دوليا ضد التنظيم، ترحب بقرار النواب البريطانيين.
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آخر تحديث 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015شارك
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