مسافر يثير الفزع في مطار هيثرو بعد أن طعن نفسه في الرأس

مصدر الصورة PA Image caption قال أحد المسافرين إن الرجل لم يحاول قط مهاجمة من حوله

قالت الشرطة ووسائل إعلام بريطانية إن رجلا نُقل إلى المستشفى بعد أن طعن نفسه عدة مرات في الرأس في مطار هيثرو في مشهد أثار الفزع بين المسافرين.

وقال المسافر نيراف فاليرام في تغريدة على تويتر "كنت أجلس في متجر فورتنام آند ماسون في صالة رقم خمسة. عندما مر رجل يطعن نفسه في الرأس. احتوى الأمن الموقف".

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مسافر لم تذكر اسمه قوله "رأيت رجلا يبدو من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا يطعن نفسه مكررا في جانب الرأس والدماء تتساقط".

وأضاف "لم يحاول قط أن يهاجم أحدا سوى نفسه ولهذا لا أعتقد أنه إرهابي".

ونقلت الصحيفة عن مسافرة أخرى تدعي تمارا لينش قولها إن الرجل كان يحاول طعن نفسه في الرقبة ثم فتح سترته محاولا أن يطعن نفسه في الصدر.

وأضافت "لم أتمكن من رؤية ما كان يحمله ولكن كان يحاول بشده أن تكون الطعنة نافذة. كان الدم يغطي جانب وجهه وصدره".

وأضافت "صديقتي صدمها الموقف بشدة وبدأت في البكاء، بينما انكفأت امرأة أرضا لحماية أبنائها".

وقالت الغارديان إن موظفي شركات الطيران جردوا الرجل من سلاحه قبل وصول الشرطة والإسعاف.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو إنه يعتقد أن الرجل حصل على السكين من متجر من صالة المغادرة بعد التدقيق الأمني وأنه يعتقد "أنه ليس سكينا حادا جدا".

وقالت الشرطة إنها استدعيت لمنطقة التسوق لصالة رقم 5 وإن الرجل نقل إلى المستشفى مصابا بجروح لا تهدد حياته.