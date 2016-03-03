مقتل امرأتين "هاجمتا بالقنابل والرصاص" مركز شرطة في اسطنبول

مصدر الصورة Reuters Image caption أطلقت الشرطة النار واصابت إحدى المرأتين

قتلت الشرطة التركية امرأتين قامتا بإطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية على مركز لشرطة مكافحة الشغب في مدينة إسطنبول التركية، بحسب محافظ المدينة.

وكانت المرأتان قد استقلتا سيارة بعد الهجوم، ثم تحصنتا في إحدى البنايات في منطقة بايرام باشا.

وحاصرت الشرطة البناية ثم أطلقت النار على المرأتين وقتلتهما بعد رفضهما الاستسلام.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتفيد تقارير بأن اثنين من رجال الشرطة أصيبا بجروح طفيفة.

ونقلت جريدة "حريت" التركية عن مصادر رفضت الإفصاح عنها، أن المسلحتين كانتا تنتميان إلى جبهة التحرير الشعبية الثورية التركية.

وقال محافظ اسطنبول إن الواقعة قيد التحقيق.

ونفذ متمردون أكراد ومسلحون يساريون هجمات على الشرطة في اسطنبول من قبل.

ويأتي هجوم اليوم وسط موجة من تصاعد أعمال العنف في تركيا منذ منتصف عام 2015.

يذكر أن تركيا شهدت أعمال عنف عديدة في الآونة الأخيرة كان أحدثها تفجير في أنقرة قبل حوالي أسبوعين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني استئنافه القتال ضد الجيش، لينهي وقف إطلاق النار أحادي الجانب لنزاع تسبب في قتل عشرات الآلاف على مدار العقود الماضية.