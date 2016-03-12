نجا من معسكر اوشفيتز النازي ليصبح أكبر رجل في العالم

مصدر الصورة AFP l GETTY Image caption عاصر يسرائيل كريستال الحربين العالميتين

أعلن القائمون على موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية أن أحد الناجين من معسكر أوشفيتز النازي هو الآن أكبر رجل في العالم.

وولد يسرائيل كريستال بالقرب من بلدة زارناو في بولندا عام 1903، وعاصر حربين عالميتين قبل أن ينتقل للعيش في مدينة حيفا في إسرائيل.

وبحسب سجلات موسوعة غينيس، بلغ كريستال من العمر 112 عاما و178 يوما في 11 مارس/ آذار 2016.

وكان أكبر رجل في العالم هو ياسوتارو كويدي الياباني الذي مات في يناير/ كانون الثاني الماضي عن عمر ناهز 112 عاما و312 يوما.

ولدى تسلمه شهادة موسوعة غينيس، قال كريستال إنه لا يعلم "سر الحياة الطويلة"، ويعتقد أن كل شيء "محدد من قبل السماء".

وأضاف "لقد كان هناك رجال أذكى وأقوى وأفضل مني شكلا، لكنهم ليسوا أحياء الآن".

وتابع "كل ما علينا فعله هو أن نستمر في العمل بأقصى ما نستطيع، ونبني ما فقدناه".

وانفصل كريستال، الذي كان والده رجل دين، عن والديه خلال الحرب العالمية الأولى، ثم انتقل إلى مدينة وودج حيث عمل في مشروع عائلته لصناعة الحلويات.

وبعد غزو ألمانيا النازية لبولندا في عام 1939، نُقل كريستال وعائلته إلى الغيتو في وودج.

ومات طفلاه هناك، وأرسل هو وزوجته تشايا فايغا فروكت إلى معسكر أوشفيتز في عام 1944، بعد تصفية الغيتو، وذلك بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وقتلت زوجته في المعسكر، لكنه نجا بعدما عمل بالسخرة في ذلك المعسكر وغيره من المعسكرات النازية.

وحينما عثرت عليه قوات الحلفاء في مايو/ أيار من عام 1945 كان وزنه 37 كيلوغراما فقط.

وهاجر كريستال، وهو الناج الوحيد من عائلته، إلى إسرائيل في عام 1950 بصحبة زوجته الثانية وولدهما، حيث استمر في العمل بصناعة الحلويات حتى تقاعده.

وقالت ابنته شولا كوبرستوك إن المحارق النازية (الهولوكوست) لم تؤثر على معتقدات والدها.

وأضافت لصيحفة جيروزاليم بوست "إنه متفاءل، حكيم ويعرف قيمة ما يملك".

ويعتقد أن أكبر شخص على قيد الحياة حاليا هي مرأة أمريكية تُدعى سوزانا موشات جونز، وتبلغ من العمر 115 عاما و249 يوما.

أما أطول الأشخاص عمرا في العصر الحديث فيعتقد أنها الفرنسية جين كالمو، التي ماتت عن عمر 122 عاما و164 يوما.

حقائق عن معسكر أوشفيتز