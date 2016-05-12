بابا الفاتيكان يدرس تعيين نساء في سلك الكهنوت

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قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إنه مستعد لتكليف لجنة لدراسة إمكانية دخول النساء السلم الكهنوتي الكنسي في الكنيسة الكاثوليكية في درجة شماس، وهي الدرجة الأقل من مرتبة القسيس.

وجاءت تعلقيات البابا في اجتماع مغلق في روما مع أبرز عضوات الجماعات الدينية المختلفة.

ويمكن للشمامسة الوعظ والإشراف على الأعراس والجنازات، ولكن لا يمكنهم رئاسة قداس.

لكن وسائل الإعلام في الفاتيكان قالت إن البابا لا يدرس إمكانية تعيين قساوسة نساء.

وفي محادثة دامت 75 دقيقة سُئل البابا عما إذا كان على استعداد لتخصيص لجنة لدراسة امكانية عمل نساء كشماسات.

ووفقا لإعلام الفاتيكان، قال البابا إنه على استعداد لمناقشة الفكرة: "سيكون من النافع أن توضح الكنيسة الأمر. أوافق".

وفي الوقت الحالي جميع القساوسة والشمامسة في الكنيسة الكاثوليكية من الرجال. ويجب أن يكون القساوسة عزابا ويمكن للشمامسة أن يكونوا متزوجين.

وقال جيمس رينولدز مراسل بي بي سي في الفاتيكان إن التعليقات لا تمثل إعلانا رسميا في الفاتيكان، لكنها تعد مؤشرا على استعداد البابا لدراسة دور رسمي اكبر للنساء في الكنيسة.