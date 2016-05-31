انقاذ مهاجرين خلال رحلة بحرية من اليونان لإيطاليا

مصدر الصورة AFP Image caption من النادر قيام خفر السواحل اليوناني بمثل هذه العمليات في السواحل الغربية

قام منقذون يونانيون بانتشال 29 مهاجرا من البحر قبالة شواطئ جزيرة ليفكادا الغربية خلال توجههم لإيطاليا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنقاذ مهاجرين وهم يحاولون العبور من اليونان لإيطاليا منذ إغلاق السلطات اليونانية حدودها البرية مع مقدونيا في مارس/آذار الماضي.

وكان قد عثر على المهاجرين، الذين مازالت جنسياتهم غير معروفة، وقد جرفهم الموج في البحر الأيوني المحاذي لسواحل إيطاليا الجنوبية.

وذكر توماس فيسي مراسل بي بي سي في أثينا انه من الواضح أن مهربي البشر تركوا القارب الصغير الذي يقل المهاجرين ليجرفه الموج.

وأبحر المهاجرون من ليفكادا وتم انتشالهم على بعد 27 كيلومترا من الجزيرة.

ومن بين هذه المجموعة طفلان أحدهما عمره أربعة أعوام والآخر خمسة.

وتقع إيطاليا على بعد 240 كيلومترا (150 ميلا) من ليفكادا.

قلق

ويقول مراسلنا إن اكتشاف خفر السواحل اليوناني للقارب، قد يثير القلق بشأن طريق التهريب الجديد – والذي قد يؤدي لمزيد من المآسي في البحر.

يذكر أنه حتى إغلاق الحدود البرية مع مقدونيا في مارس/آذار الماضي تدفق مئات الآلاف من المهاجرين - أغلبهم من لاجئي سوريا الفارين من الحرب الأهلية – عبر شمال اليونان متجهين إلى ألمانيا من خلال البلقان.

ولكن شددت السيطرة على الحدود منذ ذلك الحين مما أدى لاحتجاز العديد من طالبي اللجوء في اليونان.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل لاتفاق مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين معرضين حياتهم للخطر في قوارب حالتها سيئة ليصلوا إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة.

وفي الأسبوع الماضي تحول التركيز إلى وسط البحر المتوسط بسبب ارتفاع عدد المهاجرين الذين يقومون بالرحلة الطويلة والمحفوفة بالمخاطر من ليبيا إلى لامبيدوزا وصقلية في إيطاليا.

وتناضل إيطاليا وشريكاتها الأوروبيات لإغلاق هذا الطريق امام المهاجرين.

وأعلنت السلطات الإيطالية أن أسطولا تابعا للاتحاد الأوروبي أنقذ السبت أكثر من 600 مهاجر قبالة السواحل الليبية ليرتفع عدد من تم إنقاذهم خلال أسبوع إلى 13 ألف مهاجر على الأقل.