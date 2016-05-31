عمدة باريس تخطط لبناء مخيم للمهاجرين شمال العاصمة الفرنسية

مصدر الصورة AFP Image caption يخيم المئات من المهاجرين بشكل غير منظم في باريس.

أعلنت عمدة باريس آن هيدالغو عن خطط لبناء مخيم للمهاجرين في شمال العاصمة الفرنسية خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وقالت هيدالغو إن موقع "المخيم الإنساني" سيُعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة بعد فحص المواقع المحتملة.

ويخيم المئات من المهاجرين بشكل غير منظم في باريس.

وقالت هيودالغو إن الوضح الحالي "لم يعد مقبولا"، مشيرة إلى ظهور مخيم مؤقت إلى الشمال من باريس خلال الأيام القليلة الماضية بات يقطنه الآن قرابة 800 شخص.

وأوضحت أن المخيم الجديد سيكون على غرار مخيم أقيم إلى قرب مدينة كاليه الشمالية من أجل استيعاب المهاجرين الذين كانوا موجودين في مخيم "غابة كاليه" غير الرسمي.

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جاكومو الثلاثاء إن قرابة 2400 مهاجر قضوا نحبهم أثناء محاولتهم العبور بحرا إلى أوروبا منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقتل قرابة 1000 شخص أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط الأسبوع الماضي.

وقال دي جاكومو إن حصيلة القتلى من المهاجرين بين يناير/كانون الأول ومايو/أيار من العام الحالي ارتفعت بنسبة 34 في المائة مقارنة مع عدد القتلى خلال نفس الفترة من العام الماضي.