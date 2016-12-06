BBC 100 Qadın layihəsi çərçivəsində Şimali Avropada ilk qadın məscidinin təsisçisi, yarı-fin yarı-suriyalı qadınla söhbət edib.
Radikal islama qarşı çıxan qadın imam
- 6 Dekabr 2016
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