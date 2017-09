Fotonun müəllifi AFP

İngilis politoloq: "Kürdüstanın müstəqilliyi Qərb üçün xeyirlidir"

"The Independent" qəzetində xüsusilə də gənc politoloqlar arasında populyar olan TalkPolitics portalının direktoru Matt Gillow yazır ki, o heç də dünyanın hər yerində addımbaşı müstəqillik hərəkatlarının dəstəklənməsinə tərəfdar deyil, lakin Kürdüstan məxsusi bir haldır.

Gillow yazır ki, buna səbəb heç də o deyil ki, kürdlər dünyada öz dövlətləri olmayan ən boyük etnik azlıqdır. Onun fikrincə, kürdlər bu müstəqillik haqqını özləri qazanıblar, çünki son 100 ildə onlara hər dönəmdə zülm ediblər.

"Uzun sözün qısası budur ki, kürd dövlətçilyi, təkcə kürdlər üçün yox, həm də Qərb üçün yaxşı bir nəticə olardı" - deyilir məqalədə.

Gillow-un fikrincə, Kürdüstanın müstəqilliyini sual altında qoymağın özü kədəli bir haldır. O sual edir ki, Qərb niyə Kürdüstanın müstəqılliyini dəstəkləməlidir?

"Ona görə ki, bu ən realist yoldur" - yazır politoloq.

"Bizim bu regionda əlimizi farağat saxlamağı öyrəndiyimiz bir vaxtda niyə də axmaqlıq edib bu məsələyə qarışmalıyıq? Məgər Bağdad, İran və Türkiyənin İraq Kürdüstanına qarşı çıxdıqları bir vaxtda ABŞ və Avropanın da onlara qoşulması sadəlövhlük deyilmi?" - deyə sual edir politoloq.

Məqalədə deyilir ki, kürdlər sentyabrın 25-də gözlənildiyi kimi mütəqilliyə səs versələr, Qərb bu nəticənin təsdiqlənməsinə çalışmalıdır.

Gillow yazır ki, Britaniya artıq bir dəfə, Birinci Dünya Müharibəsindən sonra kürdlərə verdiyi sözə xəyanət edib. O vaxt London kürdlərə onların dəstəyi müqabilində müstəqil dövlət vəd etmişdi, lakin əvəzində Yaxın Şərqdə sülh üçün fəlakətli olan Sykes-Picot razılaşmasına getdi.

İsrail kimi

Müəllif qeyd edir ki, Kürdüstan bu düşmən regionda Qərbin etibarlı müttəfiqi olacaq, üstəlik onun Rusiyadan enerji asılılığını azaldacaq. Məqalədə deyilir ki, burada söhbət həm də demokratik dəyərlərə hörmətdən gedir.

"Mən deməzdim ki, İsrail stabillik sütunudur, lakin o inkaredilməz bir şəkildə insan haqları və demokratiyaya hörmətin parlaq nümunəsidir. Demokratik, qərbpərəst Kürdüstan da belə olacaq" - yazır müəllif.

Onun qənaətinə görə, artıq indinin özündə, əsrlərlə sürən təqib və mübarizələrə baxmayaraq Kürdüstanda bütün Yaxın Şərqdən fərqli olaraq qadınlar və kişilər bərabərdir. İraqın şimalındakı muxtar, yarımmüstəqil kürd regionu ən dinc ərazidir. Orada münaqişənin olmaması investisiyaların axınına yol açıb.

Politoloq yazır ki, məhz burada, İraq Kürdüstanında Qərb keçmişin qanlı tarixindən dərs almalıdır.

"Axı ən azı neft məsələsini nəzərə almamaq sadəlövhlük olardı. Əslində Barack Obama-nın İraqın köməyinə gəlməsinə əsas səbəb Ərbilin müdafiəsi idi. O vaxt Obama demişdi: "Kürdüstan bir çox mənalarda bizim görmək istədiyimiz bir şəkildə funksionaldır…Biz düşünürük ki, bu ərazini qorumaq lazımdır".

İndi kürdlərin zamanıdır

Gillow-un sözlərinə görə Kürdüstanın müstəqilliyi, hətta muxtariyyəti dünyanın neft bazarlarını genişləndirərdi. Bu, Rusiyanın enerji ehtiyatlarından aşırı asılı olan Qərb üçün çox yaxşı xəbər olardı. Qərblə ticarət müstəqil Kürdüstana nəhəng iqtisadi mənfəət gətirərdi.

Məqalədə deyilir ki, hazırda Britaniya hökumətinin rəsmi siyasəti İraq və onun muxtar kürd regionunun konfederasiyasına çalışmaqdır. Hökumət bu istiqamətdə səylərini artırmalıdır.

"Amma ən çox gözlənilən budur ki, bu tarixi səsvermədə kürdlər tam müstəqilliyə səs verəcəklər. Bu halda qarşılıqlı firavanlıq naminə Britaniya bu referendemun nəticəsini dəstəkləməlidir. İndi kürdlərin zamanıdır" - yazır Matt Gillow.

Az yatmaq qəhrəmanlıq, çox yatmaq tənbəllik deyil

Fotonun müəllifi George Marks

"The Guardian" qəzetinə müsahibəsində Berkeley-dəki California Universitetinin İnsan Yuxu Elmi Mərkəzinin professoru Matthew Walker deyib ki, yuxusuzluq "bizim biologiyamızın bütün aspektlərini təsirləndirir".

Alim deyir ki, buna baxmayaraq, siyasətçilər və iş sahibləri bu ciddi məsələyə barmaqarası baxırlar. Bəzi hallarda "normal gecə yuxusu yatmaq arzusu" işverənlər tərəfindən "tənbəllik" kimi qavranır.

Walker-in fikrincə elektrik işığı, televiziya, kompüter ekranları, şəxsi həyatla iş həyatının arasındakı sərhədin yayğınlaşması müasir insanın yuxusuzluq probleminə töhfə verir. Müasir insan normal sayılan 8 saatdan az yatır.

Halbuki bu yuxu çatışmazlığı xərçəng, diabet, ürək xəstəlikləri, insult, Altsaymer xəstəliyi, piylənmə və ruhi xəstəliklər kimi fəsadlara yol açır.

Professor Walker deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq biz dövlət səhiyyəsinin bu barədə xəbərdarlıq edən bir dənə də plakatını görmürük.

Alimin təxmini hesablamalarına görə Britaniya iqtisadiyyatı yuxu çatışmazlığı ucabatından ildə 30 milyard funt sterlinq itirir. Bu ÜDM-in 2 faizi deməkdir.

Onun özünə gəldikdə isə Walker bildirir ki, onun üçün səkkiz saatlıq yuxu güzəştə gedilməsi mümkün olmayan bir vərdişdir.

"Mən öz yuxuma ona görə belə ciddi yanaşıram ki, bunun tərsinin gətirdiyi bəlaların şahidi olmuşam" - deyir professor.

Onun "Biz niyə yatırıq: Yuxu və yatmaq haqqında yeni elm" (Why We Sleep: The New Science of Sleep and Dreams) adlı kitabı gələn ay işıq üzü görəcək.

Bu kitabda deyilir ki, yalnız bir gecə 8 saat əvəzinə 4-5 saat yatmaq insan orqanizmində xərçəng hüceyrlərlərinə qarşı mübarizə aparmalı olan hüceyrələrin sayını 70 faiz azaldır.

Yuxusuzluq xüsusilə də bağırsaq, prostat və döş xərçənginə təkan verir. Təsadüfi deyildir ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı gecə iş növbəsini karsinogen - xərçəngyaradan kimi qiymətləndirib.

Professor deyir ki, adamlar ailə və əyləncə də daxil bir çox şeylərə yuxularını qurban verirlər.

O qeyd edir ki, alkoqol və kafeinli içkilər yuxunun əsl düşmənləridir. Alim deyir ki, "biz bir sıra məşhur siyasətçilərin, məsələn Margaret Thatcher və Ronald Reagan-ın yalnız bir neçə saat yuxu ilə kifayətləndiyini oxuyanda heyran oluruq, amma halbuki onların hər ikisi qocalıqda demensiya xəstəliyinə mübtəla olub".

Walker-in fikrincə, təəssüf ki, belə şeylərə görə yuxusuzluq az qala qəhrəmanlıq, yatmağa meyllilik isə tənbəllik əlaməti sayılıb.

"Heç kəs körpənin yatmasına tamaşa edəndə onu tənbəllikdə qınamır. Biz bilirik ki, körpəni yuxusuz qoymaq olmaz. Amma axı, bu bizim hamımız üçün belə mühüm olmalıdır" - deyir alim.

Walker gülümsəyərək belə bir misal gətirir.

"Bəzən elə olur ki, səhər saat 10 radələrində təyyarə ilə harasa səfər etməli oluram. Bu, insanların qıvraq və oyaq olmalı vaxtıdır. Amma ətrafıma baxanda görürəm ki, təyyarənin yarısı yatıb" - deyir alim.

Alim bildirir ki, yuxu əslində beynin çox fəal bir vaxtıdır.

"Tədqiqatçılar bir vaxtlar yuxu zamanı beynin səthində gedən prosesləri komaya bənzədirdilər. Bu çox yanlış yanaşma idi. Yuxu zamanı beyində bir çox mühüm proseslər gedir" - deyir professor.

O izah edir ki, yuxu zamanı orqanizmdə qan təzyiqi düşür, rahatlıq başlanır və belə bir vəziyyət hüceyrələrə ən yaxşı dərmandan daha çox fayda verir.