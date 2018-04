Şəkillərdə: Səudiyyə Ərəbistanında qadınlar üçün xüsusi moda həftəsi

Saudi designer @arwaalbanawi Arwa Al Banawi dazzled the audience with her barefoot models and ultra urban looks during the Arab Fashion Week in Riyadh presented by Huawei. ‎مجموعة مميزة بكل المقاييس قدمتها المصممة السعودية أروى البناوي في أسبوع الموضة العربي في الرياض من هواوي حيث مشت العارضات حافيات الأقدام وتميزن باطلالات لفتت الحضور بحداثتها #AFWHuaweiKSA #Arabfashionweekriyadh #BMWKSA #Arabfashionweek #RitzCarlton #Riyadh #RCMemories #AHKGroup #jamillapaulhairartist #wellaamea #wellaproksa #wellahair #Richardmille #RichardMilleRiyadh #comfortperfumesdeluxe #makeupforevermea #lifeisastage #lazurde_fashion #lazurde #arabfashioncouncil #jacobabrian #imanartist @makeupforevermea @wellaproksa @ahk.group @richardmilleofficial @bmw @huaweimobileksa @lazurde @comfortarabia #اسبوع_الموضة_العربي #مجلس_الازياء_العربي

A post shared by ARAB FASHION COUNCIL ® (@arabfashioncouncil) on Apr 14, 2018 at 12:54am PDT