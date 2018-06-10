Trump-Kim sammiti: Şimali Koreya lideri Sinqapura gəlib

Fotonun müəllifi Singapore/MOCI Image caption Kim Jong-un arrived ahead of US President Donald Trump

Şimali Koreya lideri Kim Jong-un ABŞ prezidenti Donald Trump-la görüşmək üçün Sinqapura gəlib.

Şimali Koreya rəhbərinin ABŞ prezidenti ilə çərşənbə axşamı keçiriləcək görüş tarixdə ilk dəfə olaraq baş verəcək.

Donald Trump bu görüşü sülhün bərqərara olması üçün yaranan "unikal şans" adlandıraraq bildirib ki, görüş iştirakçıları "naməlum ərazidədirlər".

Prezident Trump bazar günü gəlməlidir.

ABŞ ümid edir ki, Şimali Koreya ilə keçiriləcək sammit son nəticədə Kim Jong-un-un nüvə silahından imtina etməsilə yekunlaşacaq.

Sizin qurğunuzda yenidən səsləndirmə mümkün deyil Kim Jong-un-un cangüdənləri Şimali Koreya liderinin avtomobilini müşayiət edirlər.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Сингапур накануне запланированного саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Сам исторический саммит должен пройти во вторник на острове-курорте Сентоза, где идут последние приготовления, хотя не исключено, что лидеры встретятся лично ещё до его официального начала.

Это будет первой в истории встречей лидера КНДР с действующим президентом США.

Перед вылетом на саммит в Сингапур Дональд Трамп назвал эту встречу "уникальной попыткой установить мир" и добавил, что он и Ким вступают на "неизвестную территорию - в самом прямом смысле слова".

В Вашингтоне надеются, что саммит запустит процесс, который в итоге приведет к отказу КНДР от ядерного оружия.

Отношения между двумя лидерами на протяжении последних 18 месяцев были крайне нестабильными: сначала они обменивались оскорблениями, но затем резко сменили тактику и объявили о планах исторической личной встречи, которую с тех пор уже успели отменить - и запланировать по новой.

Перед тем как встретиться друг с другом, Трамп и Ким по очереди проведут переговоры с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.