Papa Francis-in sinod çıxışı Vatikanda gey qalmaqalına təsadüf edib

Fotonun müəllifi AFP Image caption Papa Francisin sinodda çıxışı Vatikanda gey qalmaqalı ilə üst-üstə düşüb.

Roma Papası Francis Vatikanın St Peter kilsəsində bayram messası ilə çıxış edib.

Papanın çıxışı katolik kilsənin ailə məsələlərinə həsr olunmuş sinodunun başlaması ilə bağlı edilib.

Sinodun açılışı Vatikandakı keşişlərdən birinin şənbə günü özünü gey elan etdikdən sonra başlamış qalmaqala təsadüf edib.

Polşa əsilli kahin Krzysztof Charamsa Vatikanı "işəridən" homoseksuallığa münasibətini sınağa çəkmək istədiyini bildirib.

Charamsa bu hərəkətindən sonra Vatikanda tutduğu vəzifəsindən azad edilmişdi.

Vatikan sözçüsünün qeyd etdiyinə görə, Krzysztof Charamsa-nın sinod ərəfəsi verdiyi müsahibələr "məsuliyyətsiz və ağır" olaraq Papa Francisi "lazım olmayan media təzyiqi" altına salıb.

