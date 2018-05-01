Şəkillərdə: fotoqraf Şah Marainin xatirəsinə
- 1 May 2018
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France-Press Agentliyinin (AFP) Kabuldakı baş fotoqrafı Şah Marai Əfqanıstan paytaxtında baş vermiş partlayış nəticəsində həlak olub. Burada onun ölkəsində çəkdiyi bəzi şəkillər yer alıb.
All photographs Shah Marai / AFP