Şəkillərdə: fotoqraf Şah Marainin xatirəsinə

  • 1 May 2018

France-Press Agentliyinin (AFP) Kabuldakı baş fotoqrafı Şah Marai Əfqanıstan paytaxtında baş vermiş partlayış nəticəsində həlak olub. Burada onun ölkəsində çəkdiyi bəzi şəkillər yer alıb.

Afghan residents inspect the site of a suicide bombing outside a voter registration centre in Kabul on 22 April 2018 Fotonun müəllifi Shah Marai / AFP
Image caption Marai müntəzəm olaraq intiharçı partlayışların olduğu yerlərin şəklini çəkirdi. Bu şəkil bu il aprel 22-də çəkilib, seçki məntəqəsini müşahidə zamanı
An Afghan man digs a grave, 2018 Fotonun müəllifi Shah Marai / AFP
Image caption Əfqan kişi uşaqlar da daxil olmaqla təxminən 60 nəfərin öldüyü partlayış qurbanları üçün qəbir qazır
Two Afghan women weep for their relatives at a hospital following explosions at a Shiite cultural centre in Kabul, 2017 Fotonun müəllifi Shah Marai / AFP
Image caption Əfqan qadınlar 2017-ci ildə Kabuldakı mədəniyyət mərkəzində partlayış nəticəsində xəstəxanaya düşmüş yaxınları üçün ağlayırlar
US Senator John Kerry laugh with Afghan President Hamid Karzai at a press conference at the presidential palace in Kabul, 20 October 2009 Fotonun müəllifi Shah Marai / AFP
Image caption Marai, həmçinin ölkədə baş verən siyasi hadisələri işıqlandırıb. Burada Əfqanıstan prezidenti Həmid Karzai və ABŞ senatoru John Kerry 2009-cu ildə Kabulda prezident sarayındakı mətbuat konfransında gülürlər
British Prime Minister Gordon Brown addresses British soldiers of the Nato-led International Security Assistance Force (ISAF) at Camp Bastion in Helmand Province, 21 August 2008 Fotonun müəllifi Shah Marai / AFP
Image caption Marai Helmand əyalətindəki Bastion düşərgəsində Britaniya baş naziri Gordon Brown-un britaniyalı əsgərlərə müraciətini çəkib
A supporter of Afghan presidential candidate Abdullah Abdullah, one of the 41 contenders in the upcoming election, makes her way to a campaign event in Kabul on 4 August 2009 Fotonun müəllifi Shah Marai / AFP
Image caption 2009-cu ildə Marai Əfqanıstanda keçirilən prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd Abdullah Abdullahın tərəfdarını çəkib
An Afghan health worker administers polio vaccine to a child on the first day of a vaccination campaign in Kabul on October 3, 201 Fotonun müəllifi Shah Marai / AFP
Image caption Marai, həmçinin ölkədəki gündəlik həyatı və pozitiv hadisələri də kamerasının yaddaşına köçürüb. Burada uşağa ölkə boyu həyata keçirilən aksiya çərçivəsində peyvənd verilir
Afghan women exercise at the Setara Sahar Afghan Bodybuilding Gym in Herat, 2008 Fotonun müəllifi Shah Marai / AFP
Image caption Marai Taliban hakimiyyəti illərində evlərinə qapılmalı olan qadınları 2008-ci ildə idman zalında çəkib
Afghan visitors ride a fairground ride at the Park Shahar or City Park, in Kabul Fotonun müəllifi Shah Marai / AFP
Image caption Əfqanlar Kabuldakı Şəhər Parkında əylənirlər
An employee taking a film reel to be digitised at the state-run Afghan Film department in Kabul Fotonun müəllifi Shah Marai / AFP
Image caption Burada isə Marai 2017-ci ildə minlərlə filmin illər boyu Talibandan gizlədildiyi yeri çəkib
An Afghan man walks along a path under snow-laden trees in Kabul, 2017 Fotonun müəllifi Shai Marai / AFP
Image caption Əfqan kişi Kabulda qarla örtülmüş ağacların altında gəzir
Afghan children play on the turret of an abandoned Soviet tank in the Panjshir valley , 2003 Fotonun müəllifi Shah Maria / AFP
Image caption 2000-ci illərin əvvəli Əfqanıstanın yolları və dərələri müharibədən qalma töküntülərlə dolub, əsasən də 1979-1989-cu il işğalı zamanı Mujaheedin tərəfindən məhv edilmiş Sovet avadanlıqları ilə. Marai Sovet tankı ilə oynayan uşaqları çəkib
An Afghan girl from a family which returned from Iran covers her face as she stands in front of her tent on the outskirts of Kabul, February 2008 Fotonun müəllifi Shah Marai / AFP
Image caption Bu qız 2008-ci ildən İrandan Əfqanıstana qayıdan 6000 qaçqından biridir

All photographs Shah Marai / AFP

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