Şəkillər: Yerevanda nümayişçilər həbsə alınan etiraz liderlərinin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər

  • 22 Aprel 2018
Fotonun müəllifi BBC Sport
Image caption Minlərlə etirazçı millət vəkilləri Ararat Mirzoyan və Sasun Mikayelyanın saxlanıldığı deyilən Yerevanın Şenqavit rayon polis idarəsinin ətrafına toplaşıb
Image caption Müxalif millət vəkillərinin saxlanıldığı polis idarəsi yaxınlığında nümayişçilər iki küçədə nəqliyyat hərəkətini dayandırıb
Image caption "Erməni polis, biz dincik, bəs siz?"
Image caption Avtomaşınlar geri dönməyə məcburdurlar, lakin sürücülər hələ narazılıq bildirmir, əksinə, siqnallarla nümayişçiləri alğışlayırlar.
Image caption Etiraz iştirakçıları polis idarəsi yaxınlığındakı məhəlləyə sığmır
Image caption Yyollar bağlıdır: yükdaşıyan maşınlar dayanıb, işdən qayıdanlar evə piyada gedirlər
Image caption Gənclər avtomobildən yerevanlıları "Serjə yox de" hərəkatına qatılmağa və axşam mitinqinə çağırırlar

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