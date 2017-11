Image caption রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মারিয়া জাখারোভা এক টিভি অনুষ্ঠানে ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে হিলারি ক্লিন্টনের হোয়াইট হাউসে তোলা ছবির কথা বলেন

রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সোমবার এক চ্যাট শো-তে বলেন ওসামা বিন লাদেন হোয়াইট হাউসে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি ঐ টিভি অনুষ্ঠানে আমেরিকান সরকার এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তদ্বিরকারীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা বলার সময় ঐ ছবির কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ''মনে আছে হোয়াইট হাউসে ওসামা বিন লাদেনকে আপ্যায়নের সেই অসাধারণ, মাথা-ঘুরানো ছবিগুলোর কথা?"

ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে হিলারি ক্লিন্টনের করমর্দনের এই ছবি গত বছর রাশিয়ার টুইটার অ্যাকাউন্টে দারুণ হিট ছিল।

ছবির কপিরাইট Twitter Image caption রুশ টুইটার অ্যাকাউন্টে গত বছরে এই ছবি বহুল প্রচার পায়

বিবিসি রিয়ালিটি চেক অনুষ্ঠান বলছে রাশিয়ার সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শেয়ার হওয়া এই ছবি 'ভুয়া' বা 'ফেক'। হোয়াইট হাউসে ওসামা বিন লাদেনের কোন ফটো আছে বলে জানা যায় না এবং এধরনের অসাধারণ কোন অনুষ্ঠান কখনও ঘটেছিল বলে কোথাও কোন ধরনের তথ্য প্রমাণ নেই।

বিবিসির অনুসন্ধানে বলা হচ্ছে ছবিটা অবশ্যই ভুয়া। ২০০৪ সালে মিসেস ক্লিন্টন ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ শুভাশীষ মুখার্জ্জীর সঙ্গে এই ছবি তুলেছিলেন। সেখানে মি: মুখার্জ্জীর মুখের জায়গায় ওসামা বিন লাদেনের মুখের ছবি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূল ছবিটি দেখতে পারেন এই লিংকে at an event in 2004.

২০০৪ সালে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ছিলেন জর্জ ডাব্লিউ বুশএবং হিলারি ক্লিন্টন সেসময় ছিলেন নিউ ইয়র্কের সেনেটার।

এটি ছিল মূল ছবিটি।

ছবির কপিরাইট www.swarmandal.com Image caption শিল্পী শুভাশীষ মুখার্জ্জীর সঙ্গে হিলারি ক্লিন্টন

আমেরিকান তথ্য বিশ্লেষণকারী সাইট স্নোপস্ এই ছবিটি বিশ্লেষণ করে বলেছে ফ্রিকিং ডট কম FreakingNews.com নামেএকটি ওয়েবসাইটে ফটোশপের একটি প্রতিযোগিতার অংশ ছিল এই ছবিটি।

