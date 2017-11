আই এস-এ যোগ দিয়েও কেন তাদের মতাদর্শ মানতে পারেনি মোহামেদ

সিরিয়ার হাজার হাজার তরুণ যুদ্ধ এবং মৃত্যু দেখেছে চোখের সামনে।

বেঁচে থাকার লড়াই করতে গিয়ে তাদের অনেকেই মানসিক রোগের শিকার হচ্ছে।

বিবিসির আরবী বিভাগের সাংবাদিক গিয়েছিলেন বৈরুতে। সেখানে মোহামেদের সঙ্গে তার কথা হয়।

মোহামেদ যোগ দিয়েছিলেন আইএস-এ। তাদের সঙ্গে ছিলেন অল্প দিন। কেন শেষ পর্যন্ত আই এস ছেড়ে তিনি পালিয়ে গেলেন বৈরুতে?

কীভাবে জীবনধারণ করছেন তিনি?

ভিডিওতে তার আসল নাম, চেহারা ও কণ্ঠ ব্যবহার করা হয়নি নিরাপত্তার স্বার্থে।

BBC Arabic went to Beirut to meet Mohamed, who briefly followed so-called Islamic State. His name, face and voice have been changed for his safety.