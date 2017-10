ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်းအပေါ်အမြင်

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် State Counsellor Office Image caption နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးအေးချမ်းရေးကို ကျွန်မတို့ ပြည်သူများလောက် ဘယ်သူကမှ မလိုလားနိုင်ပါဘူး

နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုကို ရုပ်မြင်သံကြားက တဆင့် မနေ့ည က မိန့်ခွန်း ပြောခဲ့ ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်နဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ က ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် စနစ်တကျ ဖိနှိပ်လုပ်ဆောင် ခဲ့မှုတွေ ဟာ အဲဒီ လူတွေ ကို သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကို လုံးဝပြန်လာလို့ မရအောင် မောင်းထုတ် ခဲ့တာ ပဲဆိုတဲ့ စွပ်စွဲပြောဆိုချက်တွေ ကုလသမဂ္ဂ က ပြောဆို ခဲ့ပြီးနောက်တရက်မှာ ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့အခုလို မိန့်ခွန်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ကုလသမဂ္ဂဟာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရင်ကလည်း မကြာခဏ ပြောဆိုဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာပါ။

ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလ ရဲစခန်းများ တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှ စတင်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်သြဂုတ်လမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ဆက်လက်ကြီးထွားလာတဲ့ ပြဿနာတွေအပေါ် အာရုံစိုက်မှု များပြားပါတယ်။ဝေဖန်မှုတွေလည်း များပြားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ အမြင်သဘောထားတွေကို သိရှိနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေတွေကို ကျွန်မတို့ နိုင်ငံအခြေအနေကို ကျွန်မတို့ နိုင်ငံသားတွေလောက် ဘယ်သူကမှ မသိနိုင်သလို ကျွန်မတို့နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးအေးချမ်းရေးကို ကျွန်မတို့ ပြည်သူများလောက် ဘယ်သူကမှ မလိုလားနိုင်ပါဘူးလို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။

အခုလိုပြဿနာတွေ ဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု တွေ နောက်ပိုင်းဆိုးကျိုးဆက်တွေ အဖြစ် ထောက်ပြခဲ့သလို၊ လက်တွေ့ ကာလမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက် ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လည်လက်ခံရေး အပါအဝင် အထူးဦးစားပေး လုပ်ငန်း ၃ ခု ကိုလည်း အခုလို အလေးပေး ပြောခဲ့ပါတယ်။

(၁) လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာအကူအညီများ ထိထိရောက်ရောက် ပေးအပ်ရေးနဲ့ ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်လက်ခံရေး

(၂)ပြန်လည် နေရာချထားရေးနဲ့ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး

(၃) ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ရေရှည် ပဋိပက္ခကင်းဝေးရေး တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလိုလုပ်ငန်း တွေ အောင်မြင်ဖို့ Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine လို့ အမည်ရတဲ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်း တခု ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး အဲဒီအဖွဲ့ ကို သူကိုယ်တိုင် ဦးစီဦးဆောင်ပြုဆောင်ရွက် မယ်။ အဲဒီ လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့ နိုင်ငံတကာ ကိုရော အန်ဂျီအိုတွေ စီအက်အိုတွေ ရာ ပြည်တွင်းပြည်ပ က မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ကူညီပံ့ပိုးကြဖို့ လည်း ပန်ကြားပါတယ်။ အခု လို သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်း ကို ကြိုဆိုကြသူတွေ ထောက်ပြဝေဖန်သူတွေ အသီးသီး ရှိကြမှာပါ။ လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေလည်းဖြစ် ဥပဒေအထောက်အကူပြု ကွန်ယက်တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်ထူးက အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာ က အာဆာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကြောင့် ဖြစ်နေတာ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ

အခုရိုဟင်ဂျာလို့ နိုင်ငံတကာက ခေါ်နေကြတဲ့ လူအုပ်စုတွေအပေါ်မှာ မြန်မာစစ်တပ်က ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အနိုင်ကျင့်ခဲ့တာက ပထမအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ သူတို့မှာ တုံ့ပြန်ခွင့်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်အကြမ်းဖက်မှု အားပေးနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒီအကြောင်းကို ရှာဖို့လိုတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်က ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အနိုင်ကျင့်ခဲ့တာကို ဖုံးထားပြီးတော့ ဟိုဘက်က တုံ့ပြန်လာတာကို မီးမောင်းထိုးပြတာမျိုးက မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တယ်။ လို့ ဦးအောင်ထူးက ထောက်ပြပါတယ်။

ဒါ့အပြင် သူ့မိန့်ခွန်း က အခု ဦးစားပေး အစီအစဉ်တွေ က အရင်းခံ အကြောင်း ကို ဖြေရှင်းဖို့ မတို့ထိထားဖူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တယ် မကောင်းတဲ့ အကြောင်းကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားဖို့ ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းမှာ မပါဘူး။ မကောင်းကျိုးကို ဘယ်လို ကုစားသွားမယ်ဆိုတာပဲပါတယ်။

တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအဆောက်အအုံမြန်မာစစ်တပ် ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၊ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ကို ဘာမှ မပြောတာဟာအပြစ်ပေးဖို့ မကြိုးစားတာဟာ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေကို ဥပေက္ခာပြုရာရောက်တယ်လို့ ဦးအောင်ထူးက ပြောပါတယ်။

ဒုက္ခသည်တွေ ဖြစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်း ကို မဖွေရှာ နိုင်ပဲ ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လာနိုင်ရေး က လက်တွေ့ ဘယ်လောက်အထိ ဖြစ် လာလေမလဲ စောကြောမှု တွေ က အခုလို ထွက်ပေါ်လို့နေနေပါတယ်။