ထိုင်းဘုရင်က မြန်မာ တပ်ချုပ်ကို ဘွဲ့ပေး

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Senior General Min Aung Hlaing Facebook Image caption ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကလည်း ထိုင်းတော်ဝင် သူရဲကောင်း ဘွဲ့တံဆိပ် ပထမ အဆင့်ကို ရရှိခဲ့ဖူး

တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ထိုင်းဘုရင် မဟာ ဝိဂျရာ လောင်ကွန်းက ပေးအပ်တဲ့ မြင့်မြတ်သော ဆင်ဖြူတော်ဝင် သူရဲကောင်း ဘွဲ့တံဆိပ် ပထမ အဆင့်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားရောက် လက်ခံ ရယူခဲ့ပါတယ်။

ထိုင်းမြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ရေရှည် နီးစပ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိတာကို ပြတဲ့ အနေနဲ့ အခုလို ပေးအပ်တာ ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ အဲဒီဘွဲ့တံဆိပ်အတွက် ၂၀၁၇ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ရွေးချယ် ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် ဦးချန်ထွန်းမိသားစု Image caption ဦးချန်ထွန်းက အဲဒီ ဘွဲ့တံဆိပ်ယူထားတာကို ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကား

၁၉၄၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ရေးဆွဲရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တရား ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးချန်ထွန်း ဟာလည်း ထိုင်းဘုရင်ပေးတဲ့ သူရဲကောင်း ဘွဲ့တံဆိပ် ရခဲ့ဖူးကြောင်း မြေးဖြစ်သူ ဒေါ်ယူဇာ မော်ထွန်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကလည်း ထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘော အဒူလျာဒက်က ချီးမြှင့်တဲ့ ထိုင်းတော်ဝင် သူရဲကောင်း ဘွဲ့တံဆိပ် ပထမ အဆင့်ကို ရရှိခဲ့ဖူး ပါတယ်။

၁၉၆ဝ က The Most Exalted Order of the White Elephant မြင့်မြတ်သော ဆင်ဖြူတော်ဝင် သူရဲကောင်း ဘွဲ့တံဆိပ် ရဖူးသူ

•စစ်သေနာပတိချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း

၁၉၅၅ က The Noble Order of the Crown of Siam ထိုင်းတော်ဝင် သူရဲကောင်း ဘွဲ့တံဆိပ် ရဖူးသူများ

•သမ္မတ ဒေါက်တာဘဦး

•ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီး

•လေတပ် ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် တီကလစ်

•တရားဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိမ်းမောင်

•ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်ခင်မောင်ကလေး

•ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး မြန်မာ့အလင်း ဦးတင်

•နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး စဝ်ခွန်ချို

•ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီး မြန်အောင် သခင်ချစ်မောင်

•ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီး ဒူဝါဇော်လွန်း

•ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီး စဝ်ဝဏ္ဏ

• တရား ဝန်ကြီး ဦးချန်ထွန်း

•ပါလီမန် အတွင်းဝန် ဦးသန်းစိန်

•နိုင်ငံခြားရေး ဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးထွန်းရှိန်

•ဝန်ကြီးချုပ် ဒုတိယ အတွင်းဝန် ဦးလှ

•အမေရိကန် ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ် ဦးဝင်း

•ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ် ဦးဖေခင်

•သူဌေးဆာဦးသွင်

•ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတော် ဒေါ်ခင်ကြည်

အခုလို လတ်တလော ဘွဲ့တံဆိပ် ချီးမြှင့်မှု အပေါ် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက ဝေဖန်ခဲ့ပေမယ့် ဒါဟာ နှစ်နိုင်ငံ စစ်ရေး ဆက်ဆံရေးအတွက် ပေးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိဘူးလို့ ထိုင်းစစ်တပ် ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က ရိုက်တာ သတင်းဌာနကို ပြောဆိုထားပါတယ်။

ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က စတင်ပြုလုပ်တဲ့ အမေရိကန်အပါအဝင် ၂၉ နိုင်ငံ ပူးတွဲ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုမှာလည်း ဘေးအန္တရာယ် ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ ပေးမှု အပိုင်းမှာ ထိုင်းက မြန်မာကို လေ့လာသူ အဖြစ် ဖိတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ လူမျိုးရှင်းလင်းရေး လုပ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ စစ်တပ်ကို ဖိတ်တယ် ဆိုပြီး လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေက ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။