တပ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင် ၂၀၂၀ မှာ သမ္မတလောင်းဖြစ်လာနိုင်လို့ ဦးရဲထွဋ်ပြော

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Commander-in-chief Image caption တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်

တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၀ ခုနစ်မှာ သမ္မတလောင်း အဖြစ် မြင်တွေ့လာရဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ စင်္ကာပူ အခြေစိုက် ISEAS အင်စတီကျူ့အတွက် ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ် မှာ လက်ရှိတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် ဆယ်နှစ်လောက်ငယ်ရွယ်ပြီး သူ့ရဲ့နောက်မှာ ငယ်ရွယ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်း နေရာအရိုက်အရာတွေ ဆက်ခံဖို့ ရှိနေကြတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။

လက်ရှိအခြေခံ ဥပဒေအရတော့ လွှတ်တော်ထဲက တပ်မတော်သား ကိုုယ်စားလှယ် အစုအဖွဲ့ကနေ ဒုတိယ သမ္မတတဦး တင်သွင်းခွင့်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

မကြာခင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလွန်ကာလမှာ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်သစ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ လူထုကို ချပြရပါလိမ့်မယ်။

အဲဒီ အသစ်တွေဟာ လူထုကို အကျိုးပြုမယ့် လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးမှုကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ကြောင်း စည်းရုံးပြရလိမ့်မယ်လို့လည်း ရေးသားထားပါတယ်။

သမ္မတ သစ်ဖြစ်လာတဲ့ ဦးဝင်းမြင့် အောင်မြင်မလား မအောင်မြင်သလားဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သူ့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် နေရာဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မူတည်တယ်လို့ ဦးရဲထွဋ်က သုံးသပ်ပါတယ်။

သမ္မတသစ် ဦးဝင်းမြင့်ဟာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ပြီး လွှတ်တော် သက်တမ်း ၂ ကြိမ်မှာ ပါဝင်ခဲ့မှုနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် အန်အယ်လ်ဒီမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို အားကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်ဆံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ A new Generation leader for Myanmar's National League for Democracy ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။