ဗြိတိန်မှာ ပြသခွင့်ရတဲ့ မြန်မာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်

မြန်မာ နိုင်ငံက မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူး သူတွေဟာ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ အဆင့် ကို တက်လှမ်း နေကြပြီ ဖြစ်သလို နိုင်ငံတကာ က ပေးအပ် တဲ့ ရုပ်ရှင် ဆုကြီးတွေကိုလည်း ဆွတ်ခူး ရရှိသူတွေ လည်းရှိနေပါပြီ။

အခု ဆိုရင် For me and other like me ဆိုတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ က သီလရှင် ဆရာလေးတွေရဲ့ ပညာသင်ကြားရေး အကြောင်း ရိုက်ကူးပုံဖော် ထားတဲ့ documentary မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင် ဟာ လန်ဒန်မှာ လုပ်တဲ့ Short Docs Global Forum မှာ ပြသခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ဒီ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင် ကို လာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာ ယူကေ က ရုပ်သံ လိုင်း တွေမှာ ပြသဖို့လည်း ရှိပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင် ကို ဖန်တီး ခဲ့တဲ့ ကိုစိန်လျန်ထွန်း က ဘယ်လို စိတ်ကူး စိတ်သန်းနဲ့ ပုံဖော် ရိုက်ကူး ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ရူစားကြည့်ကြရအောင်ပါ။