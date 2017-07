ကမ္ဘာ့စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဆဋ္ဌမရ မြန်မာအသင်း

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်မြို့မှာ ဇူလိုင် ၁၇ / ၁၈ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ First Global စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲ မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အသင်းဖြစ်တဲ့ First Global Team Myanmar က အဆင့် ၆ ရရှိခဲ့ပါတယ်။သောက်သုံးရေသန့် နဲ့ ညစ်ညမ်းရေ ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဘောလုံးအရောင်တွေကို ခွဲခြားပေးနိုင်တဲ့ စက်ရုပ်ကို တီထွင်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ First Global စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာ အသင်းပေါင်း ၁၆၃ သင်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပါ။

တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စက်ရုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့

နည်းပညာတွေ ထွန်းကားမှု နည်းပါးသေးပေမယ့် မြန်မာ့ကိုယ်စားပြုအသင်းကတော့ ကမ္ဘာတလွှားက စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်တဲ့မှတ်တိုင်တခု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလူငယ်တွေ အောင်မြင်မှုရအောင် ဒီစက်ရုပ်ကို ဘယ်လိုတီထွင်ခဲ့ကြတာပါလဲ။