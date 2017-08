နာမည်ကျော် ရုပ်သံအစီအစဉ် တင်ဆက်သူ ဆာဘရုစ်ဖောဆိုက် ကွယ်လွန်

ဆာဘရုစ်ဖောဆိုက်ဟာ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၈၉ နှစ်ရှိပါပြီ။

သူ နာမကျန်းဖြစ်နေတာလည်း တော်တော်ကြာပါပြီ။

သူဟာ ရုပ်သံ အစီအစဉ်တွေမှာ အသက် ၁၄ နှစ်ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ The Generation Game, Play Your Cards Right နဲ့ The Price is Right လို လူကြိုက်များလှတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို တင်ဆက်သူ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဗြိတိန်ရဲ့ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

ဘီဘီစီရဲ့ နာမည်ကျော် Strictly Come Dancing အစီအစဉ်ကိုလည်း ၂၀၀၄ က ၂၀၁၄ အထိ ဆယ်နှစ်တိုင်တိုင် တက်စ်ဒေလီနဲ့ အတွဲညီညီ တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။

Image caption အစီအစ႕ဉ်တွေကို တင်ဆက်ချိန်မှာ ပြုံးပျော်နေတတ်တဲ့ ဆာဘရုစ်ကို ချစ်ခင်သူ များလှပါတယ်။

သိပ်မကြာခင်က သူ့ကို လာတွေ့တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ခင်ဗျား ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၈ လအတွင်း ဘာတွေ လုပ်နေခဲ့သလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ဆာဘရုစ်က ပြုံးပြီး ကျွန်တော် သိပ်မအားမလပ်ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့၊ သိပ်ဖျားနာနေလို့ အားကို မအားရပါဘူးဗျာလို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်လို့ သူ့ရဲ့ မန်နေဂျာက ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် PA Image caption ဆာဘရုစ်ဖောဆိုက်နဲ့ လေဒီဖောဆိုက်တို့ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဘီဘီစီရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆာတိုနီဟောလ်ကလည်း ဘရုစ်ဖောဆိုက်ဟာ ဗြိတိန်ရဲ့ အထူးချွန်ဆုံးသော ဖြေဖျော်တင်ဆက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားပြောပါတယ်။

စနေည ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကနေ ပရိသတ် သန်းပေါင်းများစွာကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စေခဲ့သူပါလို့လည်း အမှတ်တရ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

Image caption ပူးတွဲအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ တက်စ်ကတော့ အတူတွဲ အလုပ်လုပ်ခဲ့ချိန်တိုင်းဟာ ပျော်စရာတွေ အပြည့်နဲ့ပါပဲလို့ ပြောပါတယ်။

ဆာဘရုစ်ဖောဆိုက်နဲ့ အတူ ဘီဘီစီရဲ့ အစီအစဉ်ကို ပူးတွဲတင်ဆက်သူ တက်စ်ဒေလီကတော့ သူက ချစ်စနိုး ဘရူဆီလို့ ခေါ်တတ်တဲ့ ဆာဘရုစ် ကွယ်လွန်တဲ့ သတင်းကြားရလို့ အထူးပဲ စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

သူ ကာလတာရှည် မကျန်းမမာ ဖြစ်နေတုန်းမှာ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဖြစ်စေဓ ဆိုရှယ်မီဒီယာက ဖြစ်စေ၊ ကတ်တွေ ပေးပို့လို့ဖြစ်စေ အားပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အထူးကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြောင်းလည်း သူ့ မိသားစုက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။