ကယ်ဗင် စပေစီ သရုပ်ဆောင်ကွက် ဖြတ်ခံရ

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် JASON SZENES Image caption ဟောလီးဝုဒ် မင်းသား ကယ်ဗင် စပေစီ

အမေရိကန် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကယ်ဗင် စပေစီ ရိုက်ကူး သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဟောလီးဝုဒ် ဇာတ်ကား တခုမှာ သူ သရုပ်ဆောင်တဲ့ အခန်းတွေကို ဖျက်ပစ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန် စော်ကားမှုတွေနဲ့ စွပ်စွဲ ခံရတဲ့ ကယ်ဗင် စပေစီ ဟာ All the Money in the World ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူး ပြီးစီးသွားပေမယ့် သူ့သရုပ်ဆောင်ခန်းတွေကို လူစားထိုးပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရုံဖွင့်ရက် အမီ ပြန်ရိုက်မှာပါ။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Reuters Image caption Christopher Plummer နဲ့ ကယ်ဗင် စပေစီ

ဒီကားမှာ ရေနံ သူဌေးကြီး ဂျွန်ပေါလ် ဂတ်တီ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ စပေစီရဲ့ နေရာမှာ Christopher Plummer နဲ့ အစားထိုး ရိုက်ဖို့ ရှိပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်မှာ သူဌေးကြီးရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မြေးယောက်ျားလေးကို ၁၉၇၃ က ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ အကြောင်း ရိုက်ကူး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားမှာ စပေစီ အဓိက ပါဝင်တဲ့ အခန်းတွေ များပြီး ရုပ်ရှင် မိတ်ဆက် ကားတိုမှာလည်း သူပါဝင်ရိုက်ကူးပြီး စက်တင်ဘာက ဖြန့်ချိ ထားပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်မှာ သူနဲ့ အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေနဲ့ ဒီကားကို ပြန်လည် ရိုက်ကူးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလထဲမှာ ကျင်းပမယ့် အမေရိကန် ရုပ်ရှင် သိပ္ပံ နှစ်ပတ်လည် ပွဲတော်မှာ ဒီရုပ်ရှင်ကို တင်သွင်းထား တာကိုလည်း ပြန်ပြီး ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။

အော်စကာအဖွဲ့က ဟာဗီ ဝိုင်းစတင်းအမှု ဆွေးနွေး

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Sony Pictures Image caption All the Money in the World ရုပ်ရှင်က စပေစီ

စပေစီကို စွပ်စွဲတဲ့ အမှုတွေက ၁၉၈ဝ ကျော်ကနေ စပြီး မနှစ်ကထိ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။

ရုပ်ရှင် မင်းသား Anthony Rapp က သူ ၁၄ နှစ်သား တုန်းက စပေစီက မတော်မရော် ပြုခဲ့ပါတယ် ဆိုပြီး အောက်တိုဘာလကုန်က စပြီး စွပ်စွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အခုဆိုရင် အမေရိကန် Netflix ရုပ်ရှင်လိုင်းက စပေစီ နဲ့ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်နေတာတွေကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သလို သူ့ကို Emmy ရုပ်သံ အထူးဆု ပေးမယ့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီ ကိစ္စ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း နောက်ထပ် စွပ်စွဲမှုတွေ ထွက်လာရာမှာ အမျိုးသမီး တယောက်ကလည်း သူ့သားကို ၁၈ နှစ် အရွယ်မှာ စပေစီက ကျူးလွန် စော်ကား ခဲ့ပါတယ် ဆိုပြီး စွပ်စွဲ ပြန်ပါတယ်။

စပေစီက Rapp ရဲ့ စွပ်စွဲမှုကို သူ မမှတ်မိပါကြောင်းနဲ့ တောင်းပန်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။

အခု စပေစီ အထူးကုသမှု တခု ယူနေတယ် လို့လည်း သူ့ရဲ့ ရှေ့နေတွေက ဆိုပါတယ်။