သေနတ်ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်သူတွေကို BlackRock ကုမ္ပဏီ ဖိအားပေး

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption နိုင်ငံတလွှား လက်နက်နဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တုံ့ပြန်ဖို့ လိုနေပြီလို့ BlackRock က ကြေညာချက် ထုတ်ခဲ့

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က ကျောင်းတကျောင်းအတွင်း ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်အပြီးမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ခန့်ခွဲ အကြံပေးရေး ကုမ္ပဏီ BlackRock က သေနတ် ရောင်းဝယ် ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို လုံခြုံရေး တာဝန်ခံဖို့ ဖိအားပေးလာပါတယ်။

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေ အနေနဲ့ သေနတ် ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ မထည့်ဝင်ပဲ နေနိုင်အောင် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဖို့ကိုလည်း BlackRock က စဉ်းစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင် ဒီလက်နက်ကုမ္ပဏီတွေက ရောင်းလိုက်တဲ့ လက်နက်တွေကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အသုံးပြုမှု ရှိမရှိ ဘယ်လို စစ်ဆေးသလဲ ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း BlackRock က တောင်းခံထားပါတယ်။

ဖလော်ရီဒါ ပစ်ခတ်မှုအတွင်း ကျောင်းသားဟောင်းတဦးရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၁၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပြီနောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံတလွှား လက်နက်နဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တုံ့ပြန်ဖို့ လိုနေပြီလို့လည်း BlackRock က ကြေညာချက် ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။

BlackRock ကုမ္ပဏီဟာ အမေရိကန်ရဲ့ အကြီးဆုံး လက်နက်ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ ၂ ခုမှာ အများဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ ကုမ္ပဏီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် BlackRock Website Image caption BlackRock ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်းနဲ့ယှဉ်ရင် အခုလို လက်နက် ကုမ္ပဏီတွေမှာ ပါတဲ့ ရှယ်ယာ တန်ဖိုးက ၁ ရာခိုင်နှုန်းတောင် မပြည့်ဘူးလို့ ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုထား

BlackRock က ရှယ်ယာထည့်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ ဝေါလ်မတ်နဲ့ ဒစ်ခ် အားကစား ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်တွေကတော့ သေနတ်ရောင်းချမှု ကန့်သတ်ချက် အသစ်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ကြေညာထားပါတယ်။

BlackRock ကုမ္ပဏီဟာ ကမ္ဘာတလွှားမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ လေး ထရီလီယံ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို စီမံ ခန့်ခွဲနေတာ ဖြစ်ပြီး အစိုးရတွေကတောင် အကြံဉာဏ်ယူရတဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်ပါတယ်။

Sturm၊ Ruger & Co and American Outdoor Brands (ယခင် Smith & Wesson) သေနတ် ကုမ္ပဏီတွေမှာ BlackRock က ရှယ်ယာ အများဆုံး ထည့်ဝင်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် EPA Image caption BlackRock က ရှယ်ယာပါတဲ့ ဒစ်ခ် အားကစား ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်တခုရဲ့ လက်နက် အရောင်းပြခန်း

ဒါပေမယ့် BlackRock ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်းနဲ့ယှဉ်ရင် အခုလို လက်နက် ကုမ္ပဏီတွေမှာ ပါတဲ့ ရှယ်ယာ တန်ဖိုးက ၁ ရာခိုင်နှုန်းတောင် မပြည့်ဘူးလို့ ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုထားပါတယ်။

အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ လက်နက် ကိုင်ဆောင်မှု မူဝါဒကို လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ အမေရိကန် အမျိုးသား ရိုင်ဖယ် အသင်း NRA ဟာလည်း ဖလော်ရီဒါ ပစ်ခတ်မှုအတွင်း အသက်မသေခဲ့သူတွေ ဦးဆောင်တဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့် ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် ဖိအားများလာပြီး တခြား ကုမ္ပဏီတချို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေး ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP/Getty Image caption အမေရိကန် သမ္မတ ထရမ့်နဲ့အတူ တွေ့ရတဲ့ NRA ဥက္ကဋ္ဌ ဝိန်းလပီးရဲ (ယာ) နဲ့ NRA ရဲ့ အစိုးရမူဝါဒ လွှမ်မိုးရေး လောဘီ အကြီးအကဲ ခရစ်စ် ကော့က်စ် (ဝဲ)

အခုလို NRA ကို ဆက်ဆံရေး ဖြတ်တောက်ခဲ့တဲ့ တခြား ကုမ္ပဏီတွေကတော့ United and Delta airlines၊ Hertz and Enterprise၊ First National Bank of Omaha၊ Chubb နဲ့ MetLife တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

NRA ဘက်ကတော့ ဖလော်ရီဒါ ပစ်ခတ်မှုဟာ တရားဥပဒေ မစိုးမိုးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပြီး သေနတ် ကိုင်ဆောင်ခွင့် ဘယ်လို ပိတ်ပင်တာမျိုးကိုမှ ထောက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။