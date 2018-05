Image caption Alex Jones fydd yn cyflwyno'r seremoni

Bydd BAFTA yng Nghymru yn cynnal ei 21ain Seremoni Wobrwyo Cymru yr Academi Brydeinig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd nos Sul.

Eleni caiff 29 o gategorïau crefft, perfformio a rhaglenni eu gwobrwyo.

Bydd cyflwyniadau arbennig yn cael eu gwneud yn y seremoni ar gyfer Gwobr Siân Phillips, Gwobr Gwyn Alf Williams a Gwobr Arbennig BAFTA am Gyfraniad Eithriadol i Ddrama Deledu.

Alex Jones fydd yn cyflwyno'r seremoni a seren Phantom of The Opera, John Owen-Jones, fydd y Perfformiwr Gwadd.

Yr awdur gorau

Y gyfres ddrama Gwaith Cartref sydd wedi cael y nifer fwyaf o enwebiadau o blith rhaglenni S4C gyda chwe enwebiad, gan gynnwys enwebiadau am Dylunio Cynhyrchiad; Golygu Ffuglen, Coluro a Gwallt a Dylunio Gwisgoedd Drama Deledu.

Y chweched enwebiad yw Rhian Morgan yn yr adran Actores Orau.

Yn y categori yna y mae Eve Myles am ei rhan yn y gyfres Baker Boys a Sharon Morgan am ei rhan yn y ffilm Resistance hefyd.

Mae'r gyfres ddrama Alys wedi'i henwebu am bum gwobr gan gynnwys enwebiad i awdur y gyfres Siwan Jones am yr awdur gorau.

Image caption Bydd Robert Pugh yn derbyn gwobr arbennig

Bydd y ffilm Patagonia, sydd wedi'i henwebu am bum gwobr yn cystadlu am wobr y ffilm teledu orau gyda Burton: Y Gyfrinach, sydd wedi'i henwebu am bedair gwobr a'r ffilm Submarine gafodd ei leoli yn Abertaw

Yr enwebiadau ar gyfer yr Actor Gorau yw Mark Lewis Jones (Baker Boys), Richard Harrington (Burton: Y Gyfrinach) a Craig Roberts (Submarine).

Wrth edrych ymlaen at ddathlu'r gwobrau dywedodd Allison Dowzell, Cyfarwyddwr Dros Dro BAFTA yng Nghymru: "Mae'n flwyddyn bwysig i BAFTA Cymru ac mae gennym gynlluniau cyffrous ac ambell syrpreis i fyny ein llawes ar gyfer digwyddiad arbennig eleni.

"Go brin fod ffordd well o ddathlu ein pen-blwydd yn 21 na thrwy gydnabod yr holl amser, egni, ymroddiad a'r gwaith caled sy'n rhan o greu a chynhyrchu cyfryngau creadigol, rhaglenni teledu a ffilmiau yng Nghymru."

Bydd cyflwyniadau arbennig yn ystod y noson hefyd ar gyfer Gwobr Siân Phillips a'r Wobr am Gyflawniad Gydol Oes fydd yn cael ei gyflwyno i'r actor Robert Pugh.

Yr enwebiadau ar gyfer Gwobr Gwyn Alf Williams am y rhaglen neu'r gyfres orau o raglenni sydd wedi cyfrannu fwyaf at ddeall a gwerthfawrogi hanes yng Nghymru yw Fishlocks Wales, Wyneb Glyndŵr a Lions 71.e.