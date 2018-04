QPR 1 Abertawe 1

Image caption Bony: Gôl gofiadwy yn eiliadau ola'r gêm

Aeth QPR ar y blaen oherwydd ergyd droed dde Leroy Fer o ymyl y cwrt. Doedd dim gobaith gan y golwr Fabianski.

Yn yr ail hanner yn Heol Loftus aeth Sigurdsson yn agos i'r Elyrch a tharodd blaenwr QPR Charlie Austin y postyn.

Cafodd Mauricio Isla, Richard Dunne, Joey Barton a Karl Henry, y pedwar o QPR, gardiau melyn am droseddu.

Bum munud cyn y diwedd cafodd Wayne Routledge o'r Elyrch ei anfon o'r cae am ymladd.

Yn yr eiliadau ola daeth Wilfried Bony i'r adwy a sgorio. Dim rhyfedd bod sibrydion yn cynyddu bod Man City neu Chelsea am ei brynu.

Queens Park Rangers: Green, Isla, Dunne, Caulker, Hill, Vargas, Barton, Henry, Fer, Austin, Zamora;

Eilyddion: Traore, Ferdinand, Phillips, McCarthy, Onuoha, Mutch, Hoilett;

Abertawe: Fabianski, Rangel, Fernández, Williams, Taylor, Britton, Ki Sung-yueng, Dyer, Sigurdsson, Routledge, Gomis;

Eilyddion: Bony, Emnes, Carroll, Tremmel, Bartley, Richards, Barrow.