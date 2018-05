Stephen Hawking, Ridley Scott a fi

Image copyright AFP Image caption Gruffudd Glyn (dde) gyda Eddie Redmayne (chwith) sy'n chwarae Stephen Hawking

Mae'r actor Gruffudd Glyn o Gaerdydd eisoes wedi ennill canmoliaeth am ei waith gyda chwmni theatr byd enwog y Royal Shakespeare Company. Ond mae 'na gyfle nawr i weld ei ddoniau ar y sgrîn fawr.

Mae'n chwarae Martin Rees, ffrind i'r gwyddonydd Stephen Hawking, yn y ffilm The Theory of Everything, sydd wedi cael ei enwebu am sawl BAFTA. Bu Gruffudd yn trafod y profiad hwnnw a'i brosiectau eraill ar Raglen Dylan Jones, BBC Radio Cymru ar 6 Ionawr:

Sut gefais di'r rhan yn 'The Theory of Everything'?

Ti'n cael galwad ffôn gan dy asiant, a ma'r rhai sy'n castio'r ffilm yn gofyn os ei di fewn i ddarllen am y rhan.

Es i fewn, cwrdd â'r casting director a rhoi rhywbeth ar dâp, a ma nhw'n anfon y tapie at y cyfarwyddwr a'r cynhyrchwyr a wedyn ma nhw'n penderfynu pwy ma nhw isio. O'n i'n ddigon lwcus i gal fy newis.

Mae'r ffilm wedi cael ei ysbrydoli gan lyfr ei gyn-wraig, Jane, sef Travelling to Infinity. Y brif stori ydy'r berthynas rhyngddo fo a Jane.

Image copyright Imdb Image caption Mae perfformiadau Eddie Redmayne a Felicity Jones wedi ennill sawl enwebiad

Mae na sôn yn barod y bydd hi ymhlith enwebiadau'r Oscars ac mae perfformiad Eddie Redmayne fel Stephen Hawking yn werth ei weld?

Ydy, mae'n grêt, mae o'n ffantastig - yn newid yn gyfangwbl. Mae'n amlwg yn sialens fawr i chware rhywun sy'n byw gyda Motor Neurone. A phwysau chware genius hefyd.

Odd o'n foi neis iawn 'fyd ar y set, yn amlwg eisiau 'neud job dda ohoni ac eisiau gweithio'i orau i 'neud y gwaith gorau posib ac mi na'th o, felly dwi'n falch iawn bod o'n cael gymaint o sylw am ei berfformiad.

Dwi'n deall bod y gwaith ffilmio wedi'i gwblhau ers sbel?

Argian, do. 'Na'r peth am ffilmie - 'di lot o bobl ddim yn sylwi. Haf 2013 oedd hi i ddeud y gwir.

Ma' ffilmiau yn cymryd gymaint o amser i gael eu editio, a'u sortio allan yn y stiwdio, ac wrth gwrs penderfynu pryd ma nhw'n cael eu rhyddhau.

Image copyright Gruffudd Glyn

Dwi'n cymryd eu bod nhw wedi penderfynu ar yr amser yma achos dyma pryd ma' lot o ffilmie sy'n cystadlu ar gyfer ennill Oscar yn dod allan. Odd hi dipyn o amser yn ôl pan odda ni'n ffilmio ond dwi'n cofio'r amser yn dda iawn.

Pa brosiectau wyt ti wedi bod yn gweithio arnyn nhw ers i ti orffen 'The Theory of Everything'?

Nes i hwnna, wedyn nes i Poldark - cyfres yn y 70au - roedd yr actores Angharad Rees yn hwnna. Ma' nhw wedi ei ail-wneud ar gyfer y BBC yn hwyrach yn y flwyddyn.

Dwi newydd ddod nôl o Budapest - wedi bod yn ffilmio ffilm o'r enw The Martian. Ffilm wedi'i chyfarwyddo gan Ridley Scott. Stori am gymeriad Matt Damon sy'n sownd ar y blaned Mawrth a 'da ni'n trio cael e nôl i'r blaned yma.

'Odd hwnna dipyn o hwyl mas yn Budapest gyda phobl dwi'n meddwl lot ohonyn nhw fel Chiwetel Ejiofor oedd yn 12 Years a Slave.

Yn y flwyddyn newydd 'ma dwi'n edrych mlan i'r sialense newydd sydd o mlaen i.

Rwyt ti eisoes wedi gweithio gyda'r enwau mawr - wyt ti'n dysgu wrth eu gweld wrth eu crefft?

O dysgu'n fawr. Na'r ffordd ore i ddysgu. Yn The Theory of Everything dwi'm yn chware rhan fawr - ond un cam ar y tro - dwi'n dysgu o'r bobl o nghwmpas i. Ond gobeithio ryw dro alla i chware'r prif gymeriad mewn rhyw film.

Ond dwi'n mwynhau ar hyn o bryd ac mae'n grêt i gael dysgu gan y mawrion o nghwmpas i.