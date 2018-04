Artistiaid Cymraeg Gŵyl Rhif 6

Image copyright Iolo Penri Image caption Bydd Gruff Rhys, 9Bach ac Yws Gwynedd ymysg y rheiny fydd yn cymryd rhan yn y bedwaredd ŵyl i'w chynnal ym mhentref Portmeirion

Mae Gŵyl Rhif 6 wedi cyhoeddi rhai o'r artistiaid Cymraeg fydd yn perfformio yn y digwyddiad rhwng 3-6 Medi eleni.

Bydd Gruff Rhys, 9Bach ac Yws Gwynedd ymysg y rheiny fydd yn cymryd rhan yn y bedwaredd ŵyl i'w chynnal ym mhentref Portmeirion.

Mae 9Bach wedi mwynhau cyfnod hynod llwyddiannus, wrth i'w halbwm Tincian gipio'r wobr am yr albwm orau yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2.

Ymhlith yr artistiaid eraill a gyhoeddwyd yn y rhestr o berfformwyr Cymraeg mae Y Pencadlys, The Gentle Good, Ifan Dafydd, Y Ffug, Band Pres Llareggub a Palenco.

Arlwy Cymraeg

Yn ogystal â'r perfformwyr Cymraeg, bydd Gruff Rhys a'r cwmni recordiau Finders Keepers yn gyfrifol am arlwy'r Gatws ddydd Gwener, gan guradu diwrnod o ffilmiau a cherddoriaeth yn ymwneud â'r Cymry cyntaf yn glanio ym Mhatagonia 150 o flynyddoedd yn ôl.

Bydd y diwrnod o ddigwyddiadau arbennig hefyd yn cynnwys sesiynau cwestiwn ac ateb, a pherfformiad gan Gruff Rhys o'r caneuon cafodd eu cyfansoddi ar gyfer y ffilm am fywyd Dylan Thomas, Set Fire To The Stars.

Gan adeiladu ar lwyddiant y llynedd, bydd trefnwyr Gŵyl Sŵn Huw Stephens a John Ronson, yn gyfrifol am drefnu darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd perfformwyr ar y dydd Gwener yn cynnwys Estrons, Y Pencadlys a The Gentle Good.

Yn ogystal bydd cyfle i ymwelwyr â'r ŵyl glywed perfformiadau gan Huw M, Ifan Dafydd, Y Ffug, Palenco a Band Pres Llareggub.