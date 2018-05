Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Ymgom 12-16 oed i 2 neu fwy mewn nifer (175) / Dramatic conversation 12-16 yrs for 2 or more (175)

1. Mali Elwy a Beca Williams

2. Dafydd Cernyw ac Owain John

3. Elain Wyn a Lloyd Davies