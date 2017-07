Taith wib o amgylch y maes

Ydych chi'n teimlo ar goll ar faes yr Eisteddfod? Neu'n methu deall beth sy'n digwydd yng ngwahanol gorneli'r maes a'r pebyll di-ri?

Wel, un sy'n adnabod y maes fel cefn ei law yw Ianto Phillips o Gaerdydd. Am rai blynyddoedd, bu Ianto'n arwain teithiau tywys ar gyfer ymwelwyr newydd i'r Eisteddfod. Yma mae'n cynnig taith wib arbennig i ddarllenwyr Cymru Fyw.

Canolfan Ymwelwyr

Image copyright Eisteddfod Image caption Canolfan Ymwelwyr

Croeso i'r Eisteddfod! Wrth i chi gyrraedd y Ganolfan Ymwelwyr bydd cyfle i chi dderbyn gwybodaeth a chael cymorth gan y staff tu ôl i'r ddesg a'r criw 'Yma i Helpu' yn eu crysau-t arbennig.

Os nad ydych chi wedi bod i'r Eisteddfod o'r blaen, peidiwch â phoeni! Mae teithiau tywys dwyieithog a rhai penodol ar gyfer dysgwyr ar gael bob dydd ar y Maes.

Y Pafiliwn

Image caption Pafiliwn 'Evolution'

Hwyl fawr i'r Pafiliwn pinc! Mae Pafiliwn newydd ar y Maes eleni. Gallwch ddod mewn i'r Pafiliwn yn ystod y dydd yn rhad ac am ddim a bydd y drysau cefn ar agor drwy'r amser. Dyma'r lleoliad ar gyfer prif seremonïau'r ŵyl fel y Coroni, y Fedal Ryddiaith a'r Cadeirio. Mae nhw ymysg digwyddiadau mwyaf poblogaidd yr Eisteddfod - felly cofiwch gymryd eich sedd mewn da bryd.

Bwyd a Diod

Image caption Y Bar Gwyrdd

Mae 'na ddigon o ddewis o fwyd a diod ar y Maes. Cewch bob math o fwydydd stryd yn y Pentref Bwyd, gyda rhywbeth i bawb, o brydau cartref Cymreig, i fwyd fegan, Mecsicanaidd, Indiaidd a llawer mwy yn ogystal â bwyty trwyddedig yr Eisteddfod, Pl@iad.

Mae Bar Syched yn gweini cwrw, seidr a gwinoedd Cymreig ac mae'r ddau brif far wedi'u lleoli'n agos at Lwyfan y Maes felly gallwch fwynhau diod wrth wrando ar y perfformiadau.

Llwyfan y Maes

Image copyright keith morris Image caption Llwyfan y Maes

Lleolir Llwyfan y Maes wrth ymyl y Pentref Bwyd a bar Syched. Yma gallwch fwynhau cymysgedd eclectig o berfformiadau byw o 12pm tan yn hwyr. Yn arbennig ar gyfer y plant lleiaf, bydd Sioeau Cyw i'w mwynhau drwy gydol yr wythnos rhwng 2pm-2.30pm ac mi fydd Brwydr y Bandiau Maes B nos Fercher rhwng 4pm-8pm. Uchafbwynt eleni, wrth gwrs, yw perfformiad Huw Chiswell a'r band ar y nos Wener.

Maes B

Image caption Maes B

Dyma frawd bach swyddogol yr Eisteddfod! Cynhelir Maes B ar gyrion Y Fenni eleni, rhwng dydd Mercher 3 Awst a dydd Sadwrn 6 Awst ar gaeau Fferm Racecourse, sydd filltir a hanner o brif faes yr Eisteddfod. Yma y daw pobl ifanc i wersylla ac i fwynhau perfformiadau gan dros 20 o brif fandiau Cymru. Mae tocyn wythnos Maes B yn cynnwys mynediad i'r Maes, mynediad i'r holl gigs a gwersylla am y cyfnod.

Caffi Maes B

Image caption Caffi Maes B

Nid lle i bobl 'ifanc' yn unig yw Caffi Maes B. Mae'n lle i ddod i fwynhau cerddoriaeth gyfoes, cymryd rhan mewn gweithdai ac ymlacio mewn tipî braf ar faes y Brifwyl. Bydd gwahanol ddigwyddiadau yno yn ystod yr wythnos, yn cynnwys gweithdai ukulele, sesiynau comedi, sgyrsiau a chyfweliadau yn ogystal â gigs acwstig gan rai o hoff fandiau Cymru. Am 2pm ddydd Gwener bydd seremoni cyhoeddi Albwm Cymraeg y Flwyddyn, felly dewch draw!

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Image caption Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Nid lle i blant a gîcs yn unig! Dyma un o leoliadau mwyaf poblogaidd y Maes ac mae'n ferw o weithgareddau ac arddangosfeydd drwy gydol yr wythnos. Cynhelir sioeau i blant drwy gydol yr wythnos ac eleni bydd cyfle i ddysgu mwy am fyd natur a sut mae defnyddio ein hadnoddau naturiol i'r eithaf.

Y Tŷ Gwerin

Image caption Tŷ Gwerin

Yurt mawr yw'r Tŷ Gwerin. Mae'n lle llawn hwyl, canu a dawnsio ac mae'r rhaglen yn cynnwys perfformiadau gan rai o brif artistiaid y sîn werin gyfoes, trafodaethau, gweithgareddau hwyliog i blant a'r enwog Stomp Cerdd Dant. Eleni, bydd cyfle i wneud ychydig o ymarfer corff yn sesiynau 'Clocs Ffit' Tudur Phillips. A pheidiwch â cholli Ar Log yn perfformio rhai o'u caneuon enwog mewn gig llawn hwyl ddiwedd prynhawn Gwener.

Pentref Llên

Image caption Y Lolfa Lên - rhan o'r pentref llên ar y maes ac un o ganolfannau llenyddiaeth yr Eisteddfod

Dyma ganolbwynt llenyddol y Maes i bob pwrpas ac mae'r arlwy'n amrywio o sesiynau trafod i ddigwyddiadau blynyddol enwog sy'n cynnwys yr Ymryson a'r Stomp.

Mae'r Babell Lên yn sicr o apelio at unrhyw un sydd â diddordeb ym maes llenyddiaeth ac fel arfer mae dan ei sang.

yn sicr o apelio at unrhyw un sydd â diddordeb ym maes llenyddiaeth ac fel arfer mae dan ei sang. Mae 'na awyrgylch ychydig yn llai ffurfiol yn Y Lolfa Lên wedi'i leoli'n agos at y Pentref Llên.

wedi'i leoli'n agos at y Pentref Llên. Mae Gŵyl Llên Plant hefyd yn rhan o'r Pentref Llên - ac eleni, i ddathlu canmlwyddiant yr awdur enwog Roald Dahl, cynhelir yr ŵyl mewn eirin gwlanog mawr, i gyd-fynd a'i stori 'James and the Giant Peach'. Am hwyl!

Pentref Drama

Image caption Theatr y Maes

Y Pentref Drama yw canolbwynt yr holl weithgareddau drama sydd yn mynd yn ei blaen yn ystod yr ŵyl. Mae Theatr Genedlaethol Cymru'n cydweithio gyda'r Eisteddfod i lunio rhaglen y Pentref Drama, sy'n cynnwys -

Yn Theatr y Maes bydd perfformiadau i blant a theatrau amatur.

bydd perfformiadau i blant a theatrau amatur. Dewch i'r Cwt Dramai weld perfformiadau gan theatrau proffesiynol, fel Arad Goch a'r Theatr Genedlaethol.

Image caption Cwt drama

Mae Caffi Theatr yn ardal i bobl ddod at ei gilydd, neu gwrdd am baned mewn awyrgylch theatr. Dyma hefyd yw'r lle i brynu tocynnau i'r perfformiadau gwahanol.

yn ardal i bobl ddod at ei gilydd, neu gwrdd am baned mewn awyrgylch theatr. Dyma hefyd yw'r lle i brynu tocynnau i'r perfformiadau gwahanol. Eleni, am y tro cyntaf, mi fydd yna sinema ar y Maes, sef Sinemaes. Drwy gydol yr wythnos ceir rhaglen lawn o ddangosiadau o'r Archif Genedlaethol Sgrin a Sain, ffilmiau newydd gan Ffilm Cymru Wales ac S4C, yn ogystal â llu o weithdai i bobl o bob oedran.

Maes D - Pabell y Dysgwyr

Image caption Maes D

Maes D yw'r lle i fynd er mwyn ymarfer eich Cymraeg. Mae'r babell wedi ei rhannu yn adrannau gwahnol. Mae 'na hefyd stondinau gan grefftwyr Cymraeg.

Yn Y Pod bydd digwyddiadau, perfformiadau a cyflwyniadau gwahanol ar lwyfan Maes D trwy gydol yr wythnos.

bydd digwyddiadau, perfformiadau a cyflwyniadau gwahanol ar lwyfan Maes D trwy gydol yr wythnos. Y Siop Siarad yw adran anffurfiol y babell - rhywle i gael paned a chlonc. Ewch yno - mae pawb yn glên!

Y Lle Celf

Image caption Y Lle Celf

Dyma ddathliad cenedlaethol o'r celfyddydau gweledol a phensaernïaeth yng Nghymru. Un o'r adeiladau mwyaf poblogaidd ar y Maes, mae'n denu hyd at 40,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos.

Mae'r Arddangosfa Agored yn dangos gwaith gan artistiaid newydd a chydnabyddedig, wedi'u dethol gan banel annibynnol. Mae'r Arddangosfa Arbennig bob blwyddyn yn berthnasol i leoliad yr Eisteddfod a'r testun eleni yw'r llenor enwog Raymond Williams.