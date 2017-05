'Siom' gwerthu tocynnau am ddim gan chwaraewyr Abertawe

Image copyright Rex Features Image caption Penderfynodd y chwaraewyr dalu am y tocynnau i gefnogwyr ar gyfer y gêm yn Sunderland

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi dweud ei fod yn "siomedig iawn" bod tocynnau gafodd eu rhoi am ddim i gefnogwyr wedi ymddangos ar werth ar y we am dros £60.

Mae'r Elyrch yn wynebu Sunderland oddi cartref ddydd Sadwrn, wrth i dîm Paul Clement geisio sicrhau eu lle yn yr Uwch Gynghrair.

Roedd chwaraewyr wedi penderfynu talu am 3,000 o docynnau i gefnogwyr er mwyn ceisio sicrhau'r gefnogaeth orau posib yn y Stadium of Light.

Roedd 650 o docynnau wedi eu gwerthu yn barod, ond cafodd y bobl oedd wedi eu prynu eu harian yn ôl, ac fe gafodd y 2,300 arall eu rhoi o fewn oriau.

Ond daeth i'r amlwg bod nifer o docynnau wedi ymddangos ar wefan ail-werthu.

Nid yw'r clwb wedi cadarnhau union faint y tocynnau oedd ar werth ar y wefan.

Dywedodd llefarydd: "Rydym yn siomedig iawn bod rhai o'r tocynnau wnaeth y chwaraewyr dalu amdanynt wedi ymddangos ar wefan answyddogol."

Ychwanegodd bod unrhyw un sy'n cael eu darganfod wedi gwerthu'r tocynnau ar-lein yn "wynebu colli eu tocynnau tymor ac aelodaeth o'r Jack Army [clwb cefnogwyr]".

Dywedodd y clwb bod chwaraewyr wedi penderfynu cynnig tocynnau er mwyn cynyddu'r gefnogaeth yn y gêm, ac fel diolch am y gefnogaeth mewn tymor heriol i'r Elyrch.