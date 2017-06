Carcharu Eidalwr am geisio gwerthu tocynnau pêl-droed ffug

Image caption Roedd Pasquale Minichini, 35 oed, wedi teithio o'r Eidal ar gyfer y gêm

Cafodd dyn o'r Eidal ei garcharu am 24 wythnos am geisio gwerthu tocynnau ffug ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd dros y penwythnos.

Roedd Pasquale Minichini, 35 oed, wedi teithio 1,400 o filltiroedd o'r Eidal ar gyfer yr achlysur yn y brifddinas nos Sadwrn.

Fe gafodd ei weld gan heddwas Eidalaidd - nad oedd ar ddyletswydd - wrth iddo geisio gwerthu'r tocynnau ar gyfer y gêm rhwng Real Madrid a Juventus.

Clywodd Llys Ynadon Caerdydd fod Minichini, sy'n dad i dri o blant, wedi ceisio gwerthu'r tocynnau am €1,000 yr un.

Fe blediodd Minichini o Napoli yn euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Image copyright Getty Images Image caption Tîm Real Madrid, a Gareth Bale yn eu plith, yn dathlu'r fuddugoliaeth nos Sadwrn

Dywedodd yr erlynwr, Edward Marsh: "Fe dderbyniodd yr heddlu wybodaeth fod person yn gweiddi "tocynnau" ar y stryd.

"Mae lluniau cylch cyfyng yn dangos y diffynnydd yn dal sylw dau ddyn, yn dangos ei ffôn symudol iddyn nhw, ac yna'n cerdded i mewn i'r Money Shop.

"Fe gafodd ei atal wrth iddo ddod allan o'r siop ond fe adawodd amlen ar y cownter gyda chwe thocyn ynddo.

"Daeth dynes allan o'r siop a dweud ei fod wedi eu gadael nhw ar y cownter."

Roedd Minichini yn ei ddagrau wrth iddo gael ei ddedfrydu i 24 wythnos o garchar.

Dywedodd y Barnwr Bodfan Jenkins: "Fe ddaethoch chi i'r wlad yma, ac i'r gêm yna, er mwyn gwneud arian drwy werthu tocynnau ffug am brisiau uchel i bobl yr oeddech chi'n gwybod na fyddai'n cael mynediad i wylio'r gêm.

"Dwi o'r farn fod elfen o gynllunio sylweddol wedi bod gennych i gael gafael ar y tocynnau hyn a threfnu'ch bod yn bresennol yng Nghaerdydd."